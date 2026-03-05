Europa-Park Resort

Celstraf voor man die 6-jarig meisje uit waterpark Europa-Park lokte

De Duitse rechtbank heeft de man veroordeeld die afgelopen zomer een 6-jarig meisje uit waterpark Rulantica bij Europa-Park lokte en seksueel misbruikte. Adrian V. (31) uit Roemenië kreeg een gevangenisstraf opgelegd van vier jaar en negen maanden. Hij bekende tijdens het proces dat hij het slachtoffer op 9 augustus vorig jaar uit het zwembad had meegenomen.

Vervolgens nam hij haar mee naar een nabijgelegen maïsveld, waar hij seksuele handelingen met het kind verrichtte. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van het moment waarop het meisje haar ouders uit het oog was verloren. Het kind werd pas uren later teruggevonden, enkele kilometers van het waterpark.

Ze was lichtgewond en droeg alleen badkleding en slippers. De politie meldde eerder dat er geen bewijs is voor verkrachting. Onderzoekers stellen dat de man het meisje benaderde met het aanbod om te helpen haar ouders te vinden. Daarna leidde hij haar weg uit het complex. In het maïsveld probeerde hij haar ook cocaïne te laten innemen.



Automobilist

Toen het kind zich tegen hem verzette, liet de man haar volgens de aanklacht achter in een struik langs de weg. Hij vluchtte, waarna het meisje door de bossen en velden zwierf voordat ze werd opgemerkt door een automobilist in het dorp Kappel-Grafenhausen, ongeveer 5 kilometer verderop.



De verdachte dook na het incident onder en vluchtte naar Roemenië. Daar werd hij een week later gearresteerd, na een internationale klopjacht. Duitse autoriteiten konden hem identificeren aan de hand van getuigenverklaringen en camerabeelden uit het waterpark. Het meisje heeft vandaag de dag nog altijd last van de gevolgen van het incident. Zo heeft ze moeite met slapen.



Kritiek

In de rechtszaal uitten de ouders ook kritiek op medewerkers van Rulantica en op de politie. Zij stellen dat hun verzoeken om hulp na de verdwijning van hun dochter niet serieus genoeg werden genomen. Volgens hun advocaat willen de ouders met Europa-Park in gesprek om tot een schikking te komen. Ze hopen daarmee erkenning te krijgen voor wat zij omschrijven als een gebrek aan hulp van het personeel.



Naar aanleiding van het incident werden in Rulantica meerdere veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Zo kunnen ouders bij de ingang polsbandjes krijgen waarop hun telefoonnummer staat, zodat verdwaalde kinderen sneller met hun begeleiders herenigd kunnen worden. Daarnaast kwam er een optionele digitale vergrendeling in het ticketsysteem. Daarbij kunnen minderjarigen het waterpark alleen verlaten als eerst een volwassene uit dezelfde reservering door de uitgangspoort gaat.