Disneyland Paris

Een nieuw themagebied in Disneyland Paris: dit is Adventure Way, met Peter Pan, Rapunzel en Winnie the Pooh

FOTO'S Disneyland Paris opent eind maart niet alleen een nieuwe Frozen-themawereld. Op hetzelfde moment gaat ook het nieuwe themagebied Adventure Way open. Om bij het Frozen-dorpje te komen, doorkruisen bezoekers straks een dromerige boulevard aan het water. Daar bevinden zich onder meer Engelse tuinen en een Rapunzel-attractie. Een fotoreportage van Looopings geeft een eerste impressie van de uitbreiding.

Adventure Way bevindt zich direct achter Hollywood Boulevard, de straat voor The Twilight Zone Tower of Terror. Het parkdeel heeft geen specifiek Disney-thema. In plaats daarvan is gekozen voor een algemene stijl, gebaseerd op art nouveau en Europese tuinarchitectuur. We vinden er lichte, elegante gebouwen en paviljoens, met organische vormen en sierlijke ornamenten.

Eén van de blikvangers is Gazebo Garden, met bronzen beelden van figuren uit Britse Disney-verhalen: Peter Pan, Winnie the Pooh en 101 Dalmatians. Daar is eveneens plek voor entertainment, waaronder Rapunzel and Flynn's Musical Encounter. Even verderop ligt de Tangled Garden, met de Rapunzel-attractie Raiponce Tangled Spin. Het gaat om een bootjesmolen van het type tea cup ride.



Disney Marching Band

Bij Adventure Way hoort ook de enorme waterpartij Adventure Bay, waar 's avonds de nieuwe spektakelshow Disney Cascade of Lights opgevoerd zal worden. Overdag komt op de promenade de Disney Marching Band voorbij. Wie zin heeft in een hapje of een drankje, kan terecht bij maar liefst veertien horecapunten. Eén daarvan is het grote prinsessenrestaurant The Regal View, met een inpandige cocktailbar.



Andere eetgelegenheden zijn La Terrasse Panoramique, met bowls en rolls, en Café Luminosity, met hotdogs en cinnamon rolls. Tot slot realiseerde men drie kiosken, vijf chalets en enkele mobiele kraampjes. Op de achtergrond klinkt een veertig minuten durende soundtrack, speciaal gemaakt voor het gebied. Bij de opening is Adventure Way nog niet af: volgend jaar wordt een zweefmolen in Up-thema toegevoegd.



























































































































