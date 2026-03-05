Disneyland Paris

Nederlands tintje in nieuw restaurant Disneyland Paris: bijzondere borden

FOTO'S Het nieuwe restaurant van Disneyland Paris zit vol met details, maar één onderdeel heeft een Hollands tintje. In de ontvangsthal van The Regal View, onderdeel van het vernieuwde themapark Disney Adventure World, komen bezoekers een kast met negen Delfts blauwe borden tegen.

Ze zijn gemaakt door het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Royal Delft. De decorobjecten werden ontworpen door Walt Disney Imagineering en vervolgens met de hand gemaakt door de schilders van de wereldberoemde aardewerkfabriek. Alle borden verwijzen naar een Disney-prinses.

Zo is er een bord met een bloem, motieven van drakenschubben en silhouetten van de draak Sisu, als knipoog naar de animatiefilm Raya and the Last Dragon uit 2021. Ook Moana, Merida, Jasmine, Assepoester, Sneeuwwitje, Belle, Aurora en Ariël kregen een eigen bord.



Handtekening van Walt

Er bestond al een link tussen Disney en Royal Delft: niemand minder dan Walt Disney zelf bezocht Delft tijdens zijn inspiratiereis in 1951, samen met zijn vrouw Lillian. De handtekening van Walt is zelfs terug te vinden in het gastenboek van de Delftse firma.



Omdat Lillian Disney bekend stond als een groot fan van Delfts blauw, werd begin jaren tweeduizend al een herinneringsfontein gerealiseerd bij Walt Disney Concert Hall in Californië, gemaakt van scherven van verschillende vazen en tegels van Royal Delft. Het kunstwerk kreeg de naam A Rose for Lilly. Daarvoor waren architect Frank Gehry en beeldhouwer Tomas Osinski verantwoordelijk.



Prinsessen

Nu komt Delfts blauw dus ook terug in Disneyland Paris, zij het in een bescheiden vorm. The Regal View Restaurant & Lounge serveert ontbijt, lunch en diner. Gasten kunnen er verschillende prinsessen ontmoeten. De entreehal met de Nederlandse borden fungeert als verbindingspunt tussen het restaurant en de lounge.























A Rose for Lilly











