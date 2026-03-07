Efteling

Columnist oppert opvallende theorie over Efteling-prinses: 'Ik denk dat Adinda autistisch is'

De nieuwe Efteling-prinses Adinda uit het sprookje De Prinses op de Erwt zou wel eens autistisch kunnen zijn. Die opvallende theorie komt van columnist en blogger Jay Wagemans van de popculture-website Geekish. In een uitgebreide column speculeert hij openlijk over het hoofdpersonage van het nieuwe sprookje in het Sprookjesbos.

Wagemans zegt dat het idee bij hem opkwam door één detail uit het verhaal. De prinses staat bekend als extreem gevoelig: ze voelt een kleine erwt onder een stapel matrassen. Volgens de schrijver kan dat meer betekenen dan alleen een klassiek sprookjeselement. "Ik zal vast een van de weinigen zijn, maar ik vroeg me daardoor meteen af of prinses Adinda op het autisme-spectrum zit", schrijft hij.

"Denk er maar eens over na: welke neurotypische persoon raakt overprikkeld van een erwt? Ik denk dus dat prinses Adinda autistisch is." De blogger legt uit dat vooral het woord "fijngevoelig" zijn aandacht trok. "Het feit dat iemand wakker kan liggen van een klein ongemak. Het idee dat we misschien in de Efteling iemand hebben waarin de neurosparkly community zich kan herkennen."



Past perfect

De introductie van prinses Adinda zorgde eerder al voor discussie vanwege haar uiterlijk. Ze wordt door Wagemans omschreven als "de eerste Efteling-prinses van kleur". Zelf vindt hij dat geen probleem. "We hebben ook al een grote diversiteit aan Droomvlucht-elfjes, dus waarom geen niet-witte prinses? Zeker als het toch iemand uit een ver land is. Het past perfect."



Volgens de columnist zou het juist interessant zijn als het personage ook op een andere manier herkenbaar is voor bezoekers. "Daarom denk ik dat het fantastisch zou zijn als de Efteling prinses Adinda omarmt als een autistisch personage dat wakker ligt, omdat ze overprikkeld raakt van een erwt onder haar matrassen."



Autist óók royalty

Wagemans grijpt zijn theorie aan om breder te kijken naar toegankelijkheid in het attractiepark. Hij stelt dat de aandacht vaak uitgaat naar fysieke beperkingen, terwijl neurodiversiteit minder zichtbaar is. "Het zou een mooie boodschap zijn dat je als autist óók royalty kunt zijn, liefde kunt vinden en een plekje in het Sprookjesbos verdient."