Movie Park Germany

Entreeprijs Movie Park Germany nadert de 60 euro, maar dagje uit kan goedkoper

Movie Park Germany verhoogt de entreeprijs tot bijna 60 euro. Een regulier entreebewijs voor het Duitse filmpark kost aankomend seizoen 59,90 euro. Dat is 1 euro meer dan een jaar eerder, toen de standaardtoegangsprijs 58,90 euro bedroeg. Toch zullen er weinig mensen zijn die het maximale tarief neertellen.

Het attractiepark in Bottrop-Kirchhellen staat namelijk bekend om kortingsacties. Online zijn momenteel bijvoorbeeld tickets verkrijgbaar voor 30 euro per dag: circa de helft van de kassaprijs. Wie daarvan gebruik wil maken, moet de geplande bezoekdatum wel vooraf vastleggen in de kalender.

Movie Park Germany viert in 2026 het dertigjarig bestaan, gezien vanaf de oprichting van Warner Bros. Movie World in 1996. De huidige naam stamt uit 2005. Het jubileum wordt onder meer gevierd met de opening van een nieuwe Paramount-attractie en nieuw entertainment, waaronder een nieuwe parade.



86 euro per dag

Met een standaardprijs van 59,90 euro is Movie Park overigens nog lang niet het duurste park van Duitsland. Zo vraagt Europa-Park dit jaar maximaal 86 euro per dag, terwijl Phantasialand momenteel maximaal 78 euro per persoon rekent. Bezoekers van Heide Park en Legoland Deutschland zijn 64 euro kwijt voor een kaartje zonder datum. Plopsaland Deutschland neemt genoegen met 58 euro.