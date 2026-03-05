Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen haalt vrouwelijke illusionistengroep Angels Inc. binnen

Een vrouwelijke illusionistengroep gaat komend voorjaar optredens verzorgen in Attractiepark Slagharen. Ter gelegenheid van het Magic Spring Festival nemen de dames van Angels Inc. hun intrek in het American Circus Theater, ook wel bekend als Western Theater. Ze staan garant voor "een verrassende mix van indrukwekkende illusies, krachtige choreografieën en moderne energie", aldus Slagharen.

De tweede editie van het Magic Spring Festival vindt plaats tussen zaterdag 28 maart en zondag 14 juni, in de weekenden, de meivakantie en tijdens Pasen. Waar vorig jaar nog illusionist Nigel Otermans op de planken stond, vormt nu Angels Inc. het hoogtepunt van het programma. De zogenoemde "magic dance group" werd opgericht door illusionist Sittah Koene.

"Met vijf performers die perfect samenspel combineren met visuele effecten, presenteren zij een dynamische show die zowel families als liefhebbers van magie zal verrassen", laat Slagharen weten. Het Overijsselse pretpark noemt het "een frisse, wereldwijd geprezen act die voor het eerst in het park te zien is".



Oude bekenden

Angels Inc. stond al langer op het verlanglijstje van Slagharen: de groep was geboekt én aangekondigd voor seizoen 2020, maar destijds konden de optredens niet doorgaan vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Nu komt de samenwerking er alsnog. Verder keren enkele oude bekenden terug voor de nieuwe editie van het voorjaarsfestival.



Zo is Goochelaar Joost weer van de partij op zijn buitenpodium en keren de Red Bandits en Burgemeester Bright terug. Wasberen Randy en Rosie vieren opnieuw de lente in hun show Uit Je Bol in de Music Hall. Vorig jaar duurde het Magic Spring Festival nog tot begin mei. Nu loopt het evenement tot half juni, maar wel alleen in weekenden, vakanties en op feestdagen.



