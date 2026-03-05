Welkom!
Kinderpretpark Julianatoren

Kinderpretpark Julianatoren gaat twee weken eerder open dan gepland

Vandaag, 13.12 uur

Het nieuwe pretparkseizoen gaat in de Julianatoren eerder van start dan gepland. Eigenlijk zou het Apeldoornse attractiepark de poorten weer openen op zaterdag 28 maart. Vanwege de goede weersvoorspellingen is besloten om in de weekenden van 14 en 15 maart en 21 en 22 maart ook al bezoekers te verwelkomen.

Dat laat het park weten op social media. "De lente laat zich zien... en wij kunnen niet wachten om je weer te mogen ontvangen!", luidt de uitleg. De maanden maart, april en mei staan in het teken van Het Grote Lentefestijn, met verschillende lenteshows. Van zaterdag 28 maart tot en met maandag 6 april kunnen er ook paaseieren gezocht worden.

De Julianatoren is doorgaans geopend tot 17.00 uur. Op woensdag 29 en donderdag 30 april blijven de attracties geopend tot 19.00 uur. Wie kans wil maken op gratis tickets of een gratis abonnement kan komend weekend meedoen aan een eierenzoektocht: in elke provincie wordt door het park een gouden ei verstopt.

