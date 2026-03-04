Efteling

Efteling test aangepaste Vliegende Hollander-boot: hogere capaciteit

De Efteling experimenteert met een aangepaste boot bij De Vliegende Hollander. Al sinds de opening van de waterachtbaan in 2007 wordt gebruikgemaakt van boten met veertien zitplaatsen: vier rijen van drie of vier zitplaatsen. Op dit moment heeft één van de elf boten een andere indeling.

De sloepen van De Vliegende Hollander zijn bijna twintig jaar geleden ontwikkeld met een bioscoopopstelling in het achterhoofd. Het idee van de opvallende drie-vier-drie-vier-indeling was dat passagiers niet tegen de rugleuning van hun voorganger zouden aankijken.

In de praktijk zorgt de ietwat ingewikkelde opzet soms voor een lagere bezetting dan gewenst, omdat er stoelen leeg blijven. Men probeert dat probleem te tackelen met een speciale testboot, waarin vier rijen van vier plekken zijn geïnstalleerd. Per rit kunnen dus geen veertien, maar zestien bezoekers mee.



Lagere wachttijden

Die hogere capaciteit leidt tot lagere wachttijden. Op dit moment maakt de aangepaste boot proefritten. De Vliegende Hollander is sinds begin januari gesloten voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Naar verwachting gaat de attractie op vrijdag 27 maart weer open. "Bij de heropening zal de testboot meedraaien", bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Als het concept een succes blijkt, kunnen de andere vaartuigen ook aangepast worden. De boten van De Vliegende Hollander wegen elk zo'n 5000 kilo. Ze leggen een traject van 420 meter af, inclusief twee onderwaterwissels voor en na het station. De attractie werd destijds geleverd door de onervaren Nederlandse fabrikant KumbaK.



Intamin

Omdat het bedrijf aanhoudende technische problemen niet de baas werd, moest de Liechtensteinse firma Intamin ingevlogen worden voor het vinden van een oplossing. Ook vandaag de dag is de watercoaster nog één van de meest storingsgevoelige attracties in het park.



De Efteling investeert de laatste tijd opvallend veel in capaciteitsverhogingen. Zo werd onlangs een derde trein aangekocht voor de Python en zijn de boten van de Gondoletta vervangen door nieuwe exemplaren met een extra bank.



Oude boot



