Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Meisje (14) valt 4 meter uit kermisattractie in Italië: justitie doet onderzoek

Gisteren, 14.28 uur

Een 14-jarig meisje is uit een kermisattractie gevallen in de Italiaanse plaats Castelfranco Veneto. Ze zat afgelopen maand in de attractie Shuttle, een draaiende bank. Tijdens de rit ging het mis. Het slachtoffer kwam ongeveer 4 meter lager terecht op het platform van de attractie. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen viel het meisje toen de attractie vaart minderde. Ze kwam met haar gezicht op het metalen platform onder de zitplaatsen terecht. Omstanders sloegen direct alarm. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer naar een ziekenhuis in de omgeving. Ze kampt met hoofd- en beenletsel.

De attractie werd meteen stilgelegd en in beslag genomen door de politie. Justitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Ook technici van de Italiaanse arbeidsinspectiedienst voeren controles uit. Het onderzoek richt zich vooral op het veiligheidssysteem van de bank, waaronder de veiligheidsbeugel.

Eerdere keuringen
Volgens eerste verklaringen zou de beugel tijdens de rit zijn losgeraakt. Onderzoekers bekijken ook of er sprake kan zijn van een mechanisch defect of een menselijke fout. De documentatie van de exploitant was wel in orde. Bij eerdere keuringen werden geen fouten aangetroffen.

Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be