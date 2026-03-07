Kermis

Meisje (14) valt 4 meter uit kermisattractie in Italië: justitie doet onderzoek

Een 14-jarig meisje is uit een kermisattractie gevallen in de Italiaanse plaats Castelfranco Veneto. Ze zat afgelopen maand in de attractie Shuttle, een draaiende bank. Tijdens de rit ging het mis. Het slachtoffer kwam ongeveer 4 meter lager terecht op het platform van de attractie. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen viel het meisje toen de attractie vaart minderde. Ze kwam met haar gezicht op het metalen platform onder de zitplaatsen terecht. Omstanders sloegen direct alarm. Ambulancepersoneel bracht het slachtoffer naar een ziekenhuis in de omgeving. Ze kampt met hoofd- en beenletsel.

De attractie werd meteen stilgelegd en in beslag genomen door de politie. Justitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Ook technici van de Italiaanse arbeidsinspectiedienst voeren controles uit. Het onderzoek richt zich vooral op het veiligheidssysteem van de bank, waaronder de veiligheidsbeugel.



Eerdere keuringen

Volgens eerste verklaringen zou de beugel tijdens de rit zijn losgeraakt. Onderzoekers bekijken ook of er sprake kan zijn van een mechanisch defect of een menselijke fout. De documentatie van de exploitant was wel in orde. Bij eerdere keuringen werden geen fouten aangetroffen.