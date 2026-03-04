Dierenpark Hoenderdaell

Opvang voor exotische huisdieren loopt vast: Stichting Leeuw bouwt nieuw verblijf

In Dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna komt een nieuw verblijf voor servals. Stichting Leeuw wil daar wilde Afrikaanse katachtigen opvangen die in Nederland geen plek meer hebben. De bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026. De eerste dieren moeten later dat jaar arriveren.

Volgens de stichting is de opvangnood de afgelopen jaren sterk toegenomen. Servals werden lange tijd als huisdier gehouden, mede door populaire filmpjes op sociale media. Sinds 1 juli 2024 staat de diersoort echter niet meer op de zogenoemde Huis- en Hobbydierenlijst. Daardoor mogen nieuwe servals niet meer als huisdier worden gehouden.

Alleen dieren die vóór die datum legaal in bezit waren, kunnen nog bij hun eigenaar blijven. Dat zorgt voor een groeiend opvangprobleem. In de afgelopen vijf jaar kwamen meer dan 150 opvangverzoeken binnen van particuliere eigenaren. Tegelijk kan een serval ruim twintig jaar oud worden.



Vraag

Daardoor blijft de vraag naar opvangplekken voorlopig bestaan. Om die reden laat Stichting Leeuw een speciaal verblijf bouwen op het terrein van het Noord-Hollandse dierenpark, waar de organisatie gevestigd is. De katachtigen worden daar tijdelijk opgevangen en begeleid.



Uiteindelijk moeten ze verhuizen naar een groter opvangcentrum van zusterorganisatie The Lions Foundation in Zuid-Afrika. Daar kunnen de dieren leven in een ruim omheind natuurgebied. De servals die tijdelijk in Hoenderdaell verblijven krijgen ook een educatieve rol. Bezoekers worden via informatiepanelen en programma's geïnformeerd over de problemen rond het houden van wilde dieren als huisdier.



