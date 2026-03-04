Pairi Daiza

Belgische dierentuin Pairi Daiza ruziet met dierenrechtenorganisatie over dolfijnen: 'Misleidende campagne'

VIDEO Het Belgische dierenpark Pairi Daiza heeft fel uitgehaald naar dierenrechtenorganisatie GAIA. In een persverklaring spreekt het park over een "misleidende en denigrerende campagne". Aanleiding is een discussie over het mogelijk opvangen van dolfijnen in Wallonië.

De kwestie ontstond nadat GAIA alarm sloeg over een geplande wijziging van de Waalse Dierenwelzijnscode. Volgens de organisatie zou de Waalse regering via een uitzondering opnieuw toestaan dat walvisachtigen gehouden worden. GAIA stelt dat daarmee de deur wordt opengezet voor nieuwe dolfinaria, bijvoorbeeld in Pairi Daiza.

De Waalse dierentuin reageert nu opvallend scherp en geprikkeld. Het park benadrukt dat het "nóóit een dolfinarium zal openen en nóóit shows zal organiseren met dolfijnen". Suggesties in die richting maken volgens de dierentuin deel uit van "een misleidende campagne die verwarring wil zaaien bij het publiek".



Onderzoeken

Tegelijk sluit het park niet uit dat er ooit dolfijnen worden opgevangen. De discussie draait volgens Pairi Daiza om dieren uit Europese dolfinaria die de komende jaren zullen sluiten. Voor die dieren bestaat momenteel geen opvangplek, stelt het park. Daarom wil men onderzoeken of een opvangcentrum mogelijk is.



Adjunct-directeur Antoine Lebrun van Pairi Daiza noemt de geuite zorgen van GAIA een "lasterlijke campagne". Hij zegt dat de organisatie de publieke opinie misleidt door te suggereren dat dolfijnen uit dolfinaria opnieuw in het wild kunnen worden uitgezet. "Al jarenlang zijn alle projecten die erop gericht waren deze dieren opnieuw in het natuurlijke milieu vrij te laten helaas op mislukkingen uitgedraaid. Allemaal, zonder uitzondering."



Euthanasie

Lebrun schetst drie mogelijke scenario's voor dolfijnen uit sluitende dolfinaria: overplaatsing naar andere parken waar ze blijven deelnemen aan shows, euthanasie of opvang in een speciaal centrum zonder voorstellingen. Pairi Daiza zegt dat het wil meewerken aan die laatste optie.



Opvallend is dat het park tegelijkertijd volhoudt dat er nooit een dolfinarium zal komen. Volgens het woordenboek betekent een dolfinarium echter simpelweg een "vijver of bassin waarin één of meer dolfijnen worden gehouden". Als een dierentuin dolfijnen opvangt in een bassin, voldoet dat in feite aan die definitie.



Boudewijn Seapark

Of er daadwerkelijk dolfijnen naar Pairi Daiza komen, is nog onzeker. Het park zegt dat er op dit moment geen operationele beslissing is genomen en dat eerst een wettelijk kader nodig is voordat een eventuele opvang kan worden onderzocht. België telt nu één dolfinarium: Boudewijn Seapark in Brugge.