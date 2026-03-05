Movie Park Germany

Movie Park Germany werkt aan nieuwe jubileumparade: Parade of Celebration

In Movie Park Germany is dit jaar een nieuwe parade te zien. Met Movie Park's Parade of Celebration wordt het dertigjarig bestaan van het Duitse pretpark gevierd, gerekend vanaf de opening van Warner Bros. Movie World in 1996. Men belooft "grote, nieuwe en filmische paradewagens" en "een nog Amerikaanser concept".

Bezoekers kunnen zich voorbereiden op glitter, glamour en een nieuwe choreografie. "Een reis van rond de twintig minuten door de filmwereld met enkele showstops, choreografieën, glamoureuze Hollywood-outfits en nieuwe iconische parademuziek met livezang creëren een nieuwe, door en door Amerikaanse showervaring op Hollywood Boulevard", aldus Movie Park.

Voor de bouw van de nieuwe wagens is het Belgische bedrijf Kabuki ingeschakeld, bekend van verschillende projecten in zusterpark Bobbejaanland. De Duitse partner IMAscore levert de nieuwe soundtrack, de kostuums komen van de Amerikaanse bedrijven Full Stop Productions en Costume Studio.



SpongeBob SquarePants

Naast de jubileumparade wordt ook de Nickelodeon Street Show voorzien van nieuwe paradewagens, bedoeld voor Chase en Marshall uit PAW Patrol en twee beroemdheden uit Bikinibroek: SpongeBob SquarePants en Patrick Ster. Het moet zorgen voor "extra entertainment in het grote gezinsgedeelte van het park".



Het entertainmentteam van Movie Park houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van drie nieuwe shows. In de Saloon gaat de productie Black Thunder in première. Restaurant Van Helsing's Club is het toneel van de voorstelling Frequency. En op het New York Plaza Stage worden toeschouwers meegenomen op een muzikale reis door dertig jaar filmmuziek, in Turn Back Time.



S.I.A.

Verder introduceert Movie Park een nieuwe mascotte. De filmklapper S.A.M. kreeg eerder al een horrorboertje met de naam S.I.K. en een winterse collega - een yeti - met de naam S.A.D. Dit jaar laat de vrouwelijke filmklapper S.I.A. zich voor het eerst zien. Ze zal vanaf de start van het seizoen te ontmoeten zijn bij meet-and-greets. Ook verschijnt ze in de toekomst in mediacontent.



De dertigste verjaardag van Movie Park wordt officieel gevierd op zaterdag 4 juli, met een speciaal entertainmentprogramma en een dosis nostalgie. Op de zaterdagen 25 juli en 1, 8 en 15 augustus vinden de nieuwe Summer Nights plaats. Dat gaat gepaard met "cocktails, livemuziek en speciale gastronomische aanbiedingen". De 28e editie van het Halloween Horror Festival staat in het teken van een nieuw spookhuis.