Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Limited edition: Efteling lanceert huisparfum van De Chinese Nachtegaal

Vandaag, 12.04 uurBeeld: Taco Uitewaal

De Efteling komt met een bijzonder souvenir ter gelegenheid van de sluiting van De Chinese Nachtegaal. In de grote winkel bij de in- en uitgang van het Sprookjesbos is nu een speciaal huisparfum verkrijgbaar die in het teken staat van het sprookje. Het gaat om een limited edition, zo benadrukt de Efteling. Eén flesje kost 17,50 euro.

"De zoete geur van bloesem in de nacht, waar de Chinese Nachtegaal haar lied volbracht", valt te lezen op de verpakking. Daarop prijken ook het openings- en sluitingsjaar. Het sprookje is deze week voor het laatst te bezoeken. Op de plek van het tafereel moet de Sprookjesbibliotheek verrijzen. De nachtegaal zelf keert elders terug, in een kleinere vorm.

Eerder bracht de Efteling al roomspray en geurstokjes uit van Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica, De Vliegende Hollander en de Piraña. Het is voor het eerst dat een sprookje in het Sprookjesbos als inspiratie dient voor een Efteling-geur. Wie interesse heeft, kan terecht in de winkel In den Ouden Marskramer. Daar is ook een tester te vinden.

Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be