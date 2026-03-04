Efteling

Limited edition: Efteling lanceert huisparfum van De Chinese Nachtegaal

De Efteling komt met een bijzonder souvenir ter gelegenheid van de sluiting van De Chinese Nachtegaal. In de grote winkel bij de in- en uitgang van het Sprookjesbos is nu een speciaal huisparfum verkrijgbaar die in het teken staat van het sprookje. Het gaat om een limited edition, zo benadrukt de Efteling. Eén flesje kost 17,50 euro.

"De zoete geur van bloesem in de nacht, waar de Chinese Nachtegaal haar lied volbracht", valt te lezen op de verpakking. Daarop prijken ook het openings- en sluitingsjaar. Het sprookje is deze week voor het laatst te bezoeken. Op de plek van het tafereel moet de Sprookjesbibliotheek verrijzen. De nachtegaal zelf keert elders terug, in een kleinere vorm.

Eerder bracht de Efteling al roomspray en geurstokjes uit van Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica, De Vliegende Hollander en de Piraña. Het is voor het eerst dat een sprookje in het Sprookjesbos als inspiratie dient voor een Efteling-geur. Wie interesse heeft, kan terecht in de winkel In den Ouden Marskramer. Daar is ook een tester te vinden.



