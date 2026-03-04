Kermis

Vuurwerkshow op Duitse kermis keert terug ondanks ongeluk met negentien gewonden

De vuurwerkshow op de grote kermis in Düsseldorf keert dit jaar terug, ondanks het zware ongeluk van afgelopen zomer. De organisatie heeft besloten het spektakel toch te laten plaatsvinden, maar met extra veiligheidsmaatregelen.

De beslissing werd genomen door de vereniging die het volksfeest organiseert. Meer dan 80 procent van de leden stemde voor het voortzetten van het traditionele vuurwerk. Voorzitter Andreas-Paul Stieber zegt dat het spektakel een belangrijk onderdeel van het evenement is, met duizenden toeschouwers.

Op 18 juli liep de vuurwerkshow op de Rheinkirmes in Düsseldorf verkeerd af. Tijdens het slotvuurwerk ontploften meerdere vuurwerkprojectielen op een veel te lage hoogte. Daardoor vlogen vonken en brokstukken richting het publiek. Negentien mensen raakten gewond, onder wie ook kinderen. Vier slachtoffers liepen ernstige verwondingen op.



Beschadigd

Volgens de huidige bevindingen werd het incident veroorzaakt door een defect vuurwerkprojectiel dat op de grond ontplofte. Daardoor raakten meerdere lanceerbuizen beschadigd, waarna andere projectielen op lage hoogte explodeerden en terugkaatsten richting toeschouwers.



Om herhaling te voorkomen worden nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Zo worden veiligheidsnetten en barrières rond de lanceerinstallaties geplaatst om eventuele afketsende projectielen tegen te houden. Ook wordt het vuurwerk op grotere afstand van het publiek afgestoken.



Droneshows

De vuurwerkshow kan daardoor iets kleiner worden dan voorheen. Naast het vuurwerk staan er tijdens de kermis opnieuw droneshows op het programma. De Rheinkirmes vindt dit jaar plaats van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli. Volgens de organisatie trok het tien dagen durende volksfeest vorig jaar meer dan vier miljoen bezoekers.