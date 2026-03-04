Efteling

Efteling werkt aan nieuwe entertainmentact met elfjes uit De Indische Waterlelies

De Efteling werkt achter de schermen aan een nieuwe entertainmentact waarin figuren uit De Indische Waterlelies een rol spelen. Het attractiepark heeft een auditieoproep gepubliceerd voor Fabiola-feetjes. Die term is een verwijzing naar de schrijfster van het bekende sprookje: de Belgische koningin Fabiola.

"Voor een nieuwe act tijdens de Zomer Efteling zijn wij op zoek naar performers die zowel goed kunnen dansen, zingen als acteren", zo luidt de beschrijving. Er wordt gezocht naar energieke, speelse, expressieve en dynamische vrouwen met een speelleeftijd - niet de daadwerkelijke leeftijd - van 16 tot 20 jaar. Ervaring in het musical- en poprepertoire is een pré.

"Je bent zeer enthousiast, en hebt een stoere, maar ook meisjesachtige energie", staat in de oproep. "Je beschikt over een soepele zangstem en hebt gevoel voor entertainment, licht spel en komedie." De Efteling zet al jaren Droomvlucht-elfjes in voor verschillende acts. Aankomende zomer krijgen dus ook de Fabiola-feetjes een eigen productie.



Ahoy Rotterdam

Over twee weken is er een auditie. Aanmelden kan via de vacaturewebsite van de Efteling. "Beide acts zullen dagdagelijks spelen in juli en augustus 2026", laat men weten. Het zomerseizoen start op vrijdag 3 juli. De Fabiola-feetjes hadden in december ook al een klein rolletje in de Gi-Ga Gantische Kerstshow in Ahoy Rotterdam.



De Indische Waterlelies is al decennialang één van de blikvangers van het Sprookjesbos. Het verhaal werd in 1955 gepubliceerd door de Belgische koningin Fabiola en verscheen in 1961 in het Nederlands als De Twaalf Wonderlijke Sprookjes van Koningin Fabiola. In de Efteling kwam het sprookje in 1966 tot leven.



Animatronics

Ontwerper Anton Pieck en technicus Peter Reijnders pakten groots uit: het werd de grootste Sprookjesbos-attractie tot dat moment. In het decor van een oerwoud speelt om de paar minuten een korte voorstelling met animatronics: een heks, zeven elfjes of feetjes in waterlelies en een bandje van vier kikkers en drie ganzen. Buiten staan twee wachters.



Voor de iconische muziek deed de Efteling een beroep op het nummer Afrikaan Beat van Bert Kaempfert, met zangfragmenten van Yma Súmac voor de heks. De introductie werd ingesproken door Reny de Lannée. Door de jaren heen bleef het sprookje technisch en visueel in beweging, met onder meer een grote renovatie in 2015 en een update van de verlichting naar led in 2024.



