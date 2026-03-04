Efteling

'Zo zag je De Chinese Nachtegaal nog nooit': Efteling brengt sprookje uitgebreid in beeld, vlak voor sloop

VIDEO De Efteling neemt over enkele dagen afscheid van De Chinese Nachtegaal in de huidige vorm. Het sprookje wordt gesloopt, om plaats te maken voor een nieuw tafereel: de Sprookjesbibliotheek. Later keert nachtegaal even verderop terug, in een kleinere vorm. Ter gelegenheid van het naderende einde publiceert men vandaag een video op social media.

Het bestaande sprookje uit 1999 is uitgebreid in beeld gebracht, zodat fans de huidige uitvoering altijd nog kunnen terugkijken. De professionele videoregistratie, met de volledige vertelling, duurt bijna vijf minuten. Ook het exterieur van het Chinese paleis komt voorbij.

De video is opgedeeld in de hoofdstukken Lang geleden..., Mechanische nachtegaal, Ziek van verdriet, Nachtmerries, De Dood, Onvoorwaardelijke liefde, Dienaren en Goedemorgen. Op YouTube zijn de beelden voorzien van ondertiteling. De Efteling plaatste het filmpje ook op Facebook en X. Op Instagram en TikTok verschenen verticale compilaties.



Nieuw takje

"Zo zag je De Chinese Nachtegaal nog nooit", laat de Efteling weten. "Deze week laat het bijzondere vogeltje voor de laatste keer haar mooie zangkunsten horen, om in 2027 weer terug te keren op een nieuw takje in het Sprookjesbos." Het sprookje is op zondag 8 maart voor het laatst te bezoeken.