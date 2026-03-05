Disneyland Paris

Disneyland Paris blundert met nieuwe plattegrond: Google Maps één op één overgetrokken, inclusief foutjes

FOTO'S In de nieuwe plattegrond van Disneyland Paris zijn heel wat foutjes geslopen. Het Franse Disney-resort heeft de kaart in de officiële Disneyland-app vernieuwd. Wie op een smartphone door het park navigeert, ziet voortaan een ander, eenvoudiger design. Bij het ontwikkelen ervan is het één en ander misgegaan.

De ontwerper van de nieuwe plattegrond heeft Google Maps één op één overgetrokken - al dan niet met behulp van AI. Dat komt de verhoudingen ten goede, maar het brengt ook problemen met zich mee. De satellietbeelden van Google zijn namelijk afkomstig uit 2021, toen er nog coronamaatregelen van kracht waren in het resort.

Zo was de wachtrij van It's a Small World volgeplakt met stickers om bezoekers erop te wijzen dat ze anderhalve meter afstand moesten houden. Omdat die stickers op de luchtfoto stonden, hebben ze per ongeluk een plekje gekregen in de kaart in de app. Hetzelfde geldt voor vergelijkbare stickers bij een meet-and-greet-locatie even verderop, bij de poort tussen Fantasyland en Discoveryland.



Bouwschuttingen

Ook elders op de plattegrond zijn zaken zichtbaar die daar eigenlijk niet horen. Zo was de draaimolen Le Carrousel de Lancelot tijdens het maken van de satellietfoto in onderhoud: er stonden schuttingen omheen. Voor Disney is dat nu kennelijk de definitieve situatie, want de bouwschuttingen uit 2021 hebben per abuis een plekje gekregen op de kaart van 2026.



En daar blijft het niet bij. De bouwwerken voor de tassencontrole, gebouwd ná 2021, werden over een inmiddels verdwenen bloemperk geplakt. Het dak van de gebouwen oogt niet geheel toevallig als tijdelijke tenten die er in 2021 nog stonden. Toiletpictogrammen staan om onduidelijke redenen vaak ondersteboven. In Main Street U.S.A. zijn bomen op gebouwen geplakt.



Onbruikbaar

Het is mogelijk om de kaart te draaien, maar dan ontstaat een volledig onbruikbaar perspectief. En de overdekte boulevard World Premiere, waarvan het interieur voorheen nog zichtbaar was in de app, is nu gewoon vormgegeven als een loods zonder navigatiehulpmiddelen. Disney heeft zelf niet gecommuniceerd over de wijzigingen en de reden ervan.











































