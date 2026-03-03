Familiepark Drievliet

Originele Drievliet-decoraties te koop: deze figuren stonden vijftien jaar lang op een attractie

FOTO'S Bijzondere rekwisieten uit het Haagse pretpark Drievliet staan te koop. Het attractiepark nam onlangs afscheid van de Draaikolk, een klassieke break dance uit 1992. Een kermisexploitant nam de thrillride over. Na een make-over gaat de attractie reizen op de Nederlandse kermis. Bij die renovatie zijn de decoraties uit Drievliet verwijderd.

De Draaikolk was sinds 1998 te vinden in het familiepark, aanvankelijk met een ruimtethema onder de naam Star Dancer. In 2011 werd een nautische stijl geïntroduceerd. Dat ging gepaard met kleurrijke cartooneske figuren van zeedieren als een krab, een kwal, een zeepaardje en een schildpad. Zij prijkten vijftien jaar lang op de attractie.

Nu de break dance teruggaat naar de kermiswereld, zijn de decorstukken weggehaald. Kermisondernemer Freddy Guikema biedt ze te koop aan op zijn Facebook-pagina met de naam Star Dancer. "In nette staat", schreef hij erbij. "Per stuk 250 euro. Alles in één 750 euro." Wie interesse heeft, kan per WhatsApp contact opnemen met de exploitant.



















