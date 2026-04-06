Avonturenpark Hellendoorn

Video: grote opfrisbeurt voor de eerste boomstamattractie van Nederland

VIDEO De allereerste boomstamattractie van Nederland is vernieuwd. Avonturenpark Hellendoorn heeft flink geïnvesteerd in het opknappen van de Wild Waterval, een waterbaan uit 1982. Niet alleen de techniek kreeg een upgrade: er werden ook thematische elementen aangepast én er kwam nieuwe muziek.

Het besturingssysteem van de attractie was na 44 jaar aan vervanging toe. "Dankzij rustiger draaiende pompen, een slim besturingssysteem en verbeterde camera- en audio-oplossingen is de ervaring niet alleen spectaculairder, maar ook veiliger en energiezuiniger", zegt Hellendoorn zelf over het project.

Men heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook bijpassende muziek toe te voegen, gecomponeerd door Evrst Music. De soundtrack loopt door over de zeven zones van de attractie, met steeds een aangepaste instrumentatie. "Met moderne techniek, verbeterde veiligheid én een volledig nieuwe verhaallijn beleef je de rit nu intenser dan ooit", laat het park weten.



Dubbel station

Wild Waterval, gebouwd door de Duitse firma Mack Rides, opende onder de naam Canadian River. Bijzonder is dat er gebruikgemaakt wordt van een dubbel station. De baan is 390 meter lang en 12 meter hoog. Verder is afgelopen winter hard gewerkt op de parkeerplaats. Daar verschenen overkappingen met zonnepanelen.