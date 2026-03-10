Efteling

Efteling vernieuwt interieur van poffertjesrestaurant: acht illustraties gebaseerd op Europese steden

FOTO'S De Efteling heeft het interieur van 't Poffertje vernieuwd. Bij het poffertjesrestaurant werd onlangs al een nieuwe menukaart geïntroduceerd, vormgegeven als een "culinair reisverslag" met een bijbehorend achtergrondverhaal. Dat verhaal komt nu ook terug in het restaurant zelf, waar acht lijsten met illustraties zijn opgehangen.

In de eetgelegenheid bevinden zich negen nisjes - coupés met gordijnen en een tafeltje - vernoemd naar negen Europese steden. Achtereenvolgens zijn dat Berlijn, Londen, Parijs, Brussel, Amsterdam, Praag, Wenen, Boedapest en Rome. Het hokje vernoemd naar Berlijn stond in het verleden in het teken van Madrid.

Volgens het verhaal rond 't Poffertje heeft de poffertjeskraam het hele continent over gereisd, om uiteindelijk terecht te komen in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Dat zien we terug op de nieuwe afbeeldingen, die tonen hoe het restaurant is opgebouwd bij een bekende toeristische trekpleister in één van de steden.



Colosseum

Men koos voor de Brandenburger Tor in Berlijn, Buckingham Palace in Londen, de Eiffeltoren in Parijs, het Atomium in Brussel, de Týnkerk in Praag, het Wiener Rathaus in Wenen, het Hongaarse parlementsgebouw in Boedapest en het Colosseum in Rome. Alleen Amsterdam kreeg geen eigen plaatje. Dat nisje wordt gebruikt voor opslag.



De illustraties zijn gemaakt door Tim Beeren, die eerder werkte aan onder meer het Efteling Grand Hotel en Danse Macabre. Overigens speelt 't Poffertje ook op een andere manier in op het Europese thema: op het menu staat steevast een tijdelijke specialiteit gebaseerd op één van de negen steden. Het item wisselt elke zes weken.



































