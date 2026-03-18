Pairi Daiza

Pairi Daiza presenteert eigen tulp: nieuwe bloem exclusief te koop in dierentuin

Vandaag, 13.45 uur

De Belgische dierentuin Pairi Daiza heeft vandaag een eigen tulp gepresenteerd. Bij de start van het lentefestival Floral Dreams, dat loopt tot midden mei, werd de zogeheten Tulipa Pairi Daiza officieel gedoopt. Dat gebeurde in het bijzijn van directeur en oprichter Eric Domb.

De nieuwe bloem is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlandse bedrijf JUB Holland. Het gaat om een geelgekleurde, rijkgevulde tulp die in het voorjaar bloeit. In het park zijn drieduizend bollen geplant, onder meer rond het kunstwerk L'Oeuf du Monde achter de hoofdentree.

De tulp is voorlopig alleen in Pairi Daiza te zien. Vanaf het najaar van 2026 worden de bloembollen exclusief verkocht in de winkels van het park. Met de introductie van de bloem trapt de dierentuin ook het jaarlijkse bloemenfestival Floral Dreams af, waarbij lentebloeiers centraal staan.

Meer Pairi Daiza
