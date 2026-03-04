Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin

Opening van pretpark de Tovertuin komt dichterbij: nieuwe beelden

FOTO'S De opening van een nieuw Nederlands pretpark komt dichterbij: eind deze maand opent Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin, de nieuwe trekpleister van entertainmentbedrijf Van Hoorne Studios. Initiatiefnemer en directeur Michael van Hoorne deelt op LinkedIn nieuwe beelden van het attractiepark, dat volledig in het teken staat van de figuren Woezel & Pip.

Het resort nadert inmiddels de voltooiing, blijkt uit de fotoreeks. Op decoratief vlak worden momenteel de puntjes op de i gezet. Voor Van Hoorne breekt een spannende periode aan, schrijft hij. "Nog vier weken te gaan voor we de eerste testgasten mogen ontvangen op ons nieuwe park. De spanning stijgt."

Van Hoorne zegt trots te zijn op zijn bouwteam, ontwerpteam, operationeel team "en natuurlijk al die andere Van Hoorne-toppers". Hij oogst lof onder branchegenoten met zijn bericht. "Het ziet er fantastisch uit!", laat voormalig Efteling-directeur Coen Bertens bijvoorbeeld weten. "Ik weet zeker dat het een groot succes wordt!"















