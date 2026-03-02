Plopsaland Resort Belgium

Forse prijsstijgingen voor abonnementen Plopsaland Belgium: jaarkaart 25 procent duurder

Plopsaland Belgium heeft forse prijsstijgingen doorgevoerd voor abonnementen. Een reguliere jaarkaart voor het Vlaamse attractiepark, de zogenoemde Plopsaland Belgium Pass, kostte het afgelopen jaar nog 120 euro. In 2026 zijn abonnees 150 euro per persoon kwijt, een toename van maar liefst 25 procent. En dat terwijl Plopsaland dit jaar geen grote nieuwe attractie opent.

Vorig jaar presenteerde het pretpark de reuzenschommel Wickie's Wervelwind, volgend jaar gaat een nieuw complex met onder meer een flying theater open. Seizoen 2026 staat vooral in het teken van entertainment, met een programma dat nagenoeg gelijk is aan dat van vorig jaar. Daarnaast worden een restaurant en een verkeerspark vernieuwd.

Toch koos Plopsaland voor flinke prijsverhogingen. Ook de Plopsa Pass Europe, goed voor een jaar toegang tot alle Plopsa-pretparken, wordt meer dan 20 procent duurder: het tarief stijgt van 145 euro naar 175 euro. Saillant detail is dat abonnementhouders voor die hogere prijs één park minder kunnen bezoeken dan voorheen. Plopsa Station Antwerp ging begin dit jaar definitief dicht.



Voordelen

Wie voor de Plopsa Pass Europe Premium kiest, die ook toegang geeft tot waterparken, is 235 euro in plaats van 215 euro kwijt. Bij abonnementen zijn wel extra voordelen inbegrepen, waaronder 10 procent korting op souvenirs en restaurants en 10 tot 15 procent korting op verblijf. Verder krijgen personen met een Plopsaland Belgium Pass 50 procent korting op de andere Plopsa-locaties.



Vorige maand werd al duidelijk dat de prijs van een los entreebewijs eveneens omhoog schiet in 2026, van 51 naar 56 euro. Men gaf als reden dat het btw-tarief op pretparktickets in België zou stijgen van 6 naar 12 procent. Hoewel die maatregel inmiddels in de koelkast is gezet, gaan de geplande prijsverhogingen dus gewoon door.