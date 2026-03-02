Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Tegenvallers voor fanclub Blijdorp: honderden leden haken af, tonnen minder voor dierentuin

De belangrijkste particuliere geldschieter van Diergaarde Blijdorp heeft een lastig jaar achter de rug. In 2025 zag de onafhankelijke vereniging Vrienden van Blijdorp het ledenaantal opnieuw dalen. Men keerde bovendien aanzienlijk minder geld uit aan het dierenpark dan gepland. Dat blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag over 2025.

De vereniging is al jaren een belangrijke financier van projecten in de Rotterdamse dierentuin. Toch werd in 2025 slechts 166.000 euro geschonken aan Blijdorp, terwijl voor dat jaar 1.352.000 euro aan donaties was begroot. Doordat grote bouwprojecten binnen de Diergaarde vertraging opliepen, bleef het merendeel van de begrote bijdrage onbesteed.

In totaal sloten zich vorig jaar 143 nieuwe leden aan, maar daar stonden 346 opzeggingen tegenover. Per saldo vertrokken dus ruim tweehonderd leden. Op de balans stond eind 2025 ruim 5,5 miljoen euro aan activa. Daarvan is 3,75 miljoen euro gereserveerd voor het zogeheten Masterplan 2050 en 900.000 euro voor het olifantenverblijf.



Investeringen

Inkomsten uit donaties dalen al enkele jaren. Penningmeester Benjamin Versluijs schrijft dat dit "voornamelijk door het gebrek aan aantrekkelijke geschenken" komt. Onder geschenken verstaat de vereniging investeringen in concrete projecten in de dierentuin. Ook geld dat de vereniging ontving uit nalatenschappen van overleden supporters viel tegen.



Via deze zogenoemde legaten kwam 382.306 euro binnen, terwijl in de begroting was uitgegaan van 500.000 euro. De winkel van de vereniging, de VriendenBazaar, zette in 2025 389.944 euro inclusief btw om. Dat is minder dan begroot en lager dan het jaar ervoor. In het verslag wordt gewezen op weersomstandigheden en tegenvallende bezoekersaantallen als oorzaak.



Verblijven

Inhoudelijk richtte de vereniging zich onder meer op een nieuw verblijf voor de françoislangoeren. Daarvoor is een bijdrage van 2 miljoen euro toegezegd. Ook zijn aanpassingen gedaan aan volières en werd geld gereserveerd voor een update van Taman Indah, waar in 2026 onder meer de verblijven van tapirs, pythons en jaarvogels worden gerenoveerd.



Over de situatie bij de dierentuin zelf schrijft het bestuur dat 2025 "een roerige periode" was, met mediaberichten over het vertrek van directeur Erik Zevenbergen, een fors financieel tekort en de komst van een interim-directie. De gesprekken met Blijdorp zijn "geïntensiveerd". "Als bestuur hebben we benadrukt dat de bezoekersbeleving omhoog moet."



Negatief resultaat

Voor 2026 wordt een negatief resultaat begroot van ruim 2 miljoen euro, onder meer door grote bijdragen aan het nieuwe langoerenverblijf en Taman Indah. De penningmeester noemt 2025 ondanks alles "een goed financieel jaar" en schrijft: "Het is nu vooral zaak om geschenken te gaan financieren."