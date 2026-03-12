Attractiepark Toverland

Foto's: achter de schermen bij nachtelijke filmopnames in Toverland

FOTO'S In Attractiepark Toverland wordt deze maand volop gewerkt aan de nieuwe Nederlandse speelfilm HalloWiebe: Overdrive. De opnames vinden plaats buiten openingstijd van het Limburgse themapark, vaak diep in de nacht. Looopings was aanwezig bij één van de draaidagen. Een fotoreportage laat zien hoe het er achter de schermen aan toeging.

Voor de productie wordt Toverland opnieuw gebruikt als decor voor het fictieve pretpark Halloween Happyland, net als in de eerste HalloWiebe-film uit 2025. Acteur Duncan Meijering keert terug als beveiliger Wiebe. Ook Wendy Ruijfrok (Jenny), Ethan Nguyen (Fox), Jaron Rook (Rex), Bea de Groote (mevrouw Kats), Nick Netsounski (Martin) en Max van Kreij (Sam Haine) maken deel uit van de cast.

Eén van de scènes draait om een nachtelijk robotgevecht in het themagebied Magische Vallei. Een ander tafereel speelt zich af bij de ingang, waar journalisten verhaal komen halen bij het management na verontrustende verhalen over een explosie in het park. In die scène heeft ook Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit een kleine gastrol.



Erik van Muiswinkel

Nieuw in het vervolg van de komische halloweenfilm zijn onder meer Judy Lijdsman als teamlid Nancy en Erik van Muiswinkel als Dr. Biltong. Andere rollen zijn er voor Glenn Coenen als directeur Jan Timmerman, Iris van Geffen als parkmanager Jamie, Esmée van Liere als Maria, Seylan Avci als Tineke en Roel Maalderink als Gort Goverts.



De regie is opnieuw in handen van Jasper ten Hoor en Ivan Hidayat. Producenten zijn Reda van der Putten en Jeffrey de Graaff. De opnames in Toverland verlopen "zeer voorspoedig", laat Van der Putten aan Looopings weten. Hij bedankt het team van het attractiepark voor de gastvrijheid. HalloWiebe: Overdrive draait vanaf september in de bioscoop.







































