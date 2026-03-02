Walibi Holland

Fight Cancer krabbelt terug: toch geen uitsluiting voor deelnemers Walibi-run die geen 100 euro ophalen

De organisatie van de Rollercoaster Run in Walibi Holland komt terug op een harde eis rond het minimale donatiebedrag. Waar in het reglement én in herinneringsmails nog werd gesproken over een inspanningsverplichting van minimaal 100 euro en de mogelijkheid om deelnemers te weigeren, stelt Fight Cancer nu dat niemand wordt uitgesloten als dat bedrag niet wordt gehaald.

Eerder bleek uit de aangepaste voorwaarden dat deelnemers akkoord gaan met "een inspanningsverplichting van minimaal 100 euro donatiegeld". Daarbij staat expliciet: "De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren indien de inspanningsverplichting niet behaald is." In herinneringsmails aan deelnemers met minder dan 100 euro aan donaties werd die afspraak nog eens benadrukt.

"Bij je inschrijving heb je aangegeven dat je minimaal 100 euro aan donaties zou ophalen", viel daarin te lezen. De boodschap was helder: wie het minimumbedrag niet haalt, loopt het risico geen startbewijs te krijgen voor het hardloopevenement op zaterdag 30 mei. De donaties komen bovenop het inschrijfgeld van 46 tot 50 euro voor de Friends Run en 82 euro voor de Family Run.



Misverstand

Na ophef onder deelnemers stuurde Fight Cancer vandaag een verklaring rond. Daarin komt een andere boodschap naar voren. "Allereerst willen we benadrukken: niemand wordt uitgesloten van deelname omdat er geen 100 euro is opgehaald", valt er te lezen. De organisatie beweert dat er sprake zou zijn van een misverstand.



Tegelijkertijd blijft Fight Cancer benadrukken dat deelnemers worden gevraagd zich in te zetten om minimaal 100 euro op te halen. "Dit betekent niet dat je automatisch wordt uitgesloten." In dezelfde verklaring wordt gewezen op eerdere edities, waarbij 150 tot 200 deelnemers helemaal geen donaties ophaalden.



Niet vanzelfsprekend

Kennelijk wilde men dat soort situaties dit jaar voorkomen door de druk te verhogen. Dat pakte dus niet goed uit. "We realiseren ons dat niet voor iedereen fondsenwerving vanzelfsprekend of makkelijk is", vult Fight Cancer aan. "Daarom denken we graag mee en ondersteunen we deelnemers waar nodig met tips."



Opvallend is dat de term "inspanningsverplichting" nog altijd in het officiële reglement staat, inclusief de passage over het weigeren van deelname. In de praktijk is die verplichting dus van tafel. Een woordvoerster van Fight Cancer heeft nog niet gereageerd op vragen over het verschil tussen de tekst in het reglement en de nieuwe verklaring.