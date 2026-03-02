Welkom!
Efteling

Nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed in aanbouw: eerste toren is nagenoeg compleet

Gisteren, 21.29 uurBeeld: @cindy_ve

FOTO'S Op de bouwplaats van de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed is vandaag een hoop gebeurd. Nadat vanochtend al de constructie van de eerste toren op de juiste plek gehesen werd, kon men 's middags beginnen met het monteren van de top van de toren én de gondel met de tien zitplaatsen.

Die zal straks tijdens een ritje al draaiend meters de lucht in gebracht worden, gevolgd door een vrije val. Hooghmoed bestaat uit drie freefall towers naast elkaar, elk met een eigen ritverloop. Toren nummer drie is als eerste nagenoeg gereed. De overige twee torens volgen vermoedelijk de komende dagen.

Daarmee neemt de bouw plotseling een vlucht, nadat de afgelopen maanden vooral in het teken stonden van het aanleggen van de fundering en het neerzetten van een schoorsteen en een wachthuisje. Hooghmoed moet over minder dan twee maanden volledig operationeel zijn, op vrijdag 1 mei.



















