Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Champagne ontkurkt: nieuwe Slagharen-attractie Sky Sifter heeft hoogste punt bereikt

VIDEO Het hoogste punt van de nieuwe attractie van Attractiepark Slagharen is bereikt. Met het plaatsen van een contragewicht staat de complete constructie van de zogeheten Sky Sifter nu overeind. Dat meldt het Overijsselse pretpark in een video-update op social media.

In een filmpje is te zien hoe het contragewicht, dat reikt tot 22 meter hoogte, met een hijskraan op de juiste plek wordt gehesen. Het onderdeel is voorzien van een Nederlandse vlag. De gondel zelf was al eerder gemonteerd. Medewerkers kwamen extra vroeg naar de bouwplaats om het moment vast te leggen, vertelt assistent-manager Joost Scholten.

Na afloop is er champagne ontkurkt op het bouwterrein. Algemeen directeur Sander de Haas spreekt over een belangrijke stap. "Drie weken geleden lag hier nog sneeuw en reden de onderdelen net het park binnen. Nu staat de complete attractie en hebben we samen geproost op deze bouwmijlpaal."



Goudkoorts

Sky Sifter is een zogenoemde discovery revolution 30, een attractietype van de Italiaanse fabrikant Zamperla dat draaiende en zwaaiende bewegingen combineert. Bezoekers kunnen kiezen uit twee verschillende ritprogramma's. De gouden route bevat volledige inversies, de zilveren route gaat niet over de kop. Het achtergrondverhaal draait om een sheriff met goudkoorts.



Nu de indrukwekkende staalconstructie gereed is, start de volgende fase. De komende weken wordt gewerkt aan de wachtrij, de thematische aankleding van het gebied, de afwerking van de installatie en de voorbereidingen voor de testperiode. De opening staat gepland voor dit voorjaar. Een datum is nog niet bekend.