Kermis

Nieuw spookhuis Diablos Residenz voor het eerst op Nederlandse kermis

Vandaag, 11.17 uurBeeld: Eurofair Channel, Marco Frericks

FOTO'S Een gloednieuw kermisspookhuis beleeft deze maand een landelijke première. De griezelattractie Diablos Residenz is voor het eerst te vinden op een Nederlandse kermis. Na verschillende kermissen in Duitsland werd het spookkasteel, afkomstig van de Italiaanse bouwer Bertazzon, opgebouwd in het Brabantse Helmond.

De Duitse firma Atelier Ek is verantwoordelijk voor het design, terwijl de bewegende figuren van Hüttinger Animatronics komen. De façade is vormgegeven als een vervallen landhuis met horrordecoraties van onder meer pompoenen, spinnen, een vleermuis en een schedel met hoorns.

Passanten worden welkom geheten door een enorm duivelsfiguur. Ook een grote hondenkop valt op. Binnen krijgen bezoekers gruwelijke taferelen met animatronics voorgeschoteld, verspreid over drie verdiepingen.

Liveacteurs
Er wordt eveneens gebruikgemaakt van liveacteurs. Diablos Residenz wordt geëxploiteerd door de Nederlandse kermisfamilie Hoefnagels. De kermis in Helmond startte gisteren en duurt nog tot en met zondag 29 maart.











