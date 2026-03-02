Welkom!
Efteling

Foto's: de eerste toren van de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed wordt geïnstalleerd

Vandaag, 10.41 uurBeeld: @cindy_ve

FOTO'S De Efteling begint vandaag met het installeren van de vrijevaltorens bij de nieuwe attractie Hooghmoed. Op de bouwplaats wordt de eerste van in totaal drie torens op dit moment op de juiste plek gehesen en gemonteerd. De attractie - drie freefall towers voor jonge waaghalzen - opent over twee maanden.

Tot die tijd moet er nog een hoop gebeuren: tot nu toe ontbrak van de 12 meter hoge torens zelf ieder spoor. Alleen een wachthuisje en een 14,5 meter hoge schoorsteen stonden overeind. Nu kan de bouw van de attractie zelf beginnen. De Efteling bestelde de torens bij de Duitse fabrikant Zierer.

Bezoekers met een lengte vanaf 90 centimeter kunnen straks een duik maken vanaf 9,5 meter hoogte. Ze draaien rond, om vervolgens 6 meter de diepte in te zakken. Daarmee biedt Hooghmoed een bescheiden vrijevalervaring voor wie nog niet in de naastgelegen dive coaster Baron 1898 mag of durft. Daar maken passagiers een vrije val van 37,5 meter.



















