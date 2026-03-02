Kermis

Paniek op Franse kermis door botsing bij zweefmolen: schokkende beelden online, meerdere gewonden

VIDEO Op een Franse voorjaarskermis zijn afgelopen week meerdere bezoekers gewond geraakt bij een pijnlijk ongeluk met een tientallen meters hoge zweefmolen. De gondels van de attractie bleven draaien toen ze naar beneden kwamen. Daardoor zwenkten ze uit en raakten ze hekken, palen en andere delen van de constructie.

Het incident gebeurde vrijdagavond rond 18.00 uur op de Foire de Mars in de Noordoost-Franse stad Troyes, onderdeel van het departement Aube, enkele uren na de start van het evenement. Op videobeelden is te zien hoe hard de impact is: zitjes knallen tegen elkaar en tegen het decor aan. Een lichtmast wordt omver geslagen. Ondertussen klinkt gegil en geschreeuw.

Hulpdiensten, ambulances en politie kwamen massaal ter plaatse. Drie personen zijn ter plaatse behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zouden zeven personen verwondingen hebben opgelopen, melden regionale media. De molen werd stilgelegd. Het kermisterrein is niet ontruimd: andere attracties bleven geopend.



Onderzoek

De organisatie meldt in een officiële verklaring dat een onderzoek loopt om de precieze omstandigheden vast te stellen. "Uit voorzorg blijft de starflyer-attractie gesloten gedurende de duur van dit onderzoek." Men beweert dat de andere attracties wel veilig zijn. Enkele betrokkenen hebben aangekondigd aangifte te willen doen.