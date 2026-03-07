Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Bezoekersaantal Attractiepark Slagharen voor derde jaar op rij gedaald: 'Minder openingsdagen'

Attractiepark Slagharen heeft 2025 afgesloten met minder bezoekers dan het jaar ervoor. Het is voor het derde jaar op rij dat het Overijsselse pretparkresort het bezoekersaantal ziet dalen. Na 1,153 miljoen bezoekers in 2022, 1,149 miljoen bezoekers in 2023 en 1,110 miljoen bezoekers in 2024, werd het afgelopen seizoen afgesloten met zo'n één miljoen gasten.

Dat meldt een woordvoerder van Slagharen aan Looopings. Hij heeft wel een verklaring voor de daling ten opzichte van een jaar eerder. "De daling zit deels in het vakantiepark, maar ook in het feit dat wij minder openingsdagen hebben gehad dan in 2024", legt hij uit.

"Tijdens de midweken van september en oktober waren wij een aantal dagen gesloten, waarbij we voorgaande jaren alle dagen geopend waren." Ondanks de daling kijkt men positief terug op het afgelopen jaar. "Met hoge reviewcijfers vanuit onze bezoekers", aldus de voorlichter. "De evenementen werden zeer goed gewaardeerd."



Groei in bestedingen

Hoogtepunten waren een nieuwe illusieshow tijdens het Magic Spring Festival en een vernieuwd aanbod tijdens Halloween en Winter Slagharen. "Ook zagen wij in 2025 een groei in de bestedingen in het park." Op dit moment kijkt Slagharen reikhalzend uit naar de start van het nieuwe seizoen, eind maart, gevolgd door de opening van de nieuwe attractie Sky Sifter in april.