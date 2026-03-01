Efteling

Zeldzaam: Efteling presenteert grote Volk van Laaf-pin van 20 euro

Het gebeurt niet vaak dat de Efteling souvenirs uitbrengt die in het teken staan van het Volk van Laaf: het Laven-volkje wordt al jaren nauwelijks vertegenwoordigd in het merchandiseassortiment. Vandaag komt daar verandering in: het attractiepark presenteert een grote pin die volledig draait om het Lavenlaar en de herkenbare bewoners.

Bij souvenirwinkel In den Ouden Marskramer is voor 20 euro een reuzenpin verkrijgbaar, in een beperkte oplage. Het ontwerp bestaat voor een deel uit een reliëf van Laven-huisjes: het Lonkhuys en de molen van het Lariekoekhuys, met de bekende Slakkenmonorail ertussen.

Op de voorgrond zijn vier bewoners afgebeeld: orgelspeler Loetwiek, één van de gebroeders Luim met een roze taart, de slapende Laaf Luiwam en Oermoeder Lot. De Luim-broers kneden normaal gesproken deeg in het Lariekoekhuys, Luiwam ligt te dutten naast de kruidencarrousel van Lal's Brouwhuys.



Meer aandacht

Het is de derde jumbopin die de Efteling aanbiedt. In 2024 verscheen een reusachtige pin met een afbeelding van het Anton Pieckplein, in 2025 gevolg door een speciale Sprookjesbos-pin in groot formaat. Efteling-directeur Fons Jurgens zei in 2024 nog dat hij meer aandacht wilde voor het Volk van Laaf. Tot nu toe is daar nog weinig van te zien, op deze pin na.



