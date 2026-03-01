Pairi Daiza

Nieuwe bewoners in tropische megakas Pairi Daiza: manenwolven

FOTO'S De tropische kas Edenya in Pairi Daiza heeft er twee nieuwe bewoners bij. Het gaat om manenwolven Iguazu en Vasco. Dat meldt de Belgische dierentuin op social media. De broers, geboren in januari 2025, zijn afkomstig uit Parc Zoologique & Château de la Bourbansais in Frankrijk.

Inmiddels hebben de dieren hun intrek genomen in Edenya. De afgelopen dagen kregen ze de tijd om hun nieuwe omgeving te verkennen. Ze delen het verblijf afwisselend met capibara's, tapirs, miereneters en slingerapen. "De kennismaking met de tapirs verliep kalm en respectvol", schrijft het park over de eerste ontmoetingen.

Met de vier mannelijke slingerapen Ricardo, Marcio, Roméo en Leandro ging het er levendiger aan toe. "Hun speelse energie zorgde voor wat verrassing bij de twee broers, die alles nog even vanop afstand observeren." De komende weken worden de introducties verder opgebouwd. "Samenleven groeit hier op het ritme van de dieren", aldus Pairi Daiza.



Zuid-Amerika

De manenwolf is een hoogbenige, bruinrode hondachtige met lange oren, een spitse snuit en zwarte poten. De soort leeft in droge bossen en pampa's in centraal Zuid-Amerika en is voornamelijk actief in de schemering en nacht. Het dier jaagt alleen en voedt zich met kleine zoogdieren, vogels, insecten en vruchten.



Edenya geldt officieel als de grootste tropische kas ter wereld. De overdekte wereld van 4 hectare werd onlangs geopend en biedt ruimte aan circa 230 diersoorten, al zijn nog lang niet alle aangekondigde soorten aanwezig. Voor toegang tot de serre betalen bezoekers een toeslag boven op de reguliere entreeprijs.



















