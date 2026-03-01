Tibidabo

Gigantische letters op 500 meter hoogte: Spaans pretpark presenteert Hollywood-achtig fotopunt

VIDEO Op de hoogste heuvel van Barcelona zijn sinds dit weekend reusachtige letters met de naam van de stad te zien. Het gaat om negen stalen letters die samen de term Barcelona vormen, geplaatst bij een uitkijkpunt in stadspretpark Tibidabo. Daarmee ontstond een Hollywood-achtig fotopunt.

Het attractiepark, gelegen op circa 500 meter boven zeeniveau, viert dit jaar het 125-jarig bestaan. De opvallende installatie werd zaterdag onthuld bij de start van het nieuwe seizoen. Voor het ontwerp van de letters was architect Josep Miàs verantwoordelijk, van de studio MIAS Arquitectes.

De constructie bestaat uit negen afzonderlijke metalen letters met ingebouwde verlichting. Ze zijn zo vormgegeven dat bezoekers erop kunnen zitten. Daarmee fungeert het kunstwerk als een fotoplek met uitzicht over de stad en de Middellandse Zee.



4D-film

Tibidabo, eigendom van de gemeente Barcelona, opende in 1901. Vandaag de dag telt het park zo'n 35 attracties. Naast de nieuwe letters ging bij de seizoensopening ook de twaalf minuten durende 4D-film Colors in première, over de vier mascottes van het attractiepark. Zij heten Ti, Bi, Da en Bo.