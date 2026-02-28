Nieuws

Warner Bros. sluit overnamedeal met Paramount: wat betekent dat voor de pretparkwereld?

FOTO'S Mediabedrijf Paramount heeft een definitieve overeenkomst gesloten om Warner Bros. Discovery over te nemen. Die verschuiving raakt niet alleen de mediasector, maar ook de Europese pretparkwereld. Warner Bros. bezit merken als DC Comics, Looney Tunes en Harry Potter. Paramount heeft onder meer Nickelodeon, plus filmreeksen als Star Trek, Transformers en Mission: Impossible.

Als de overname doorgaat, worden dat in één klap zustermerken binnen hetzelfde concern. Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen in attractieparken én het raakt bestaande licentiedeals in Europa. In Spanje staat bijvoorbeeld Parque Warner Madrid, een park dat op Warner-merken leunt en eigendom is van Parques Reunidos.

Diezelfde parkengroep werkt ook samen met Paramount: in het Duitse Movie Park Germany, het Italiaanse Mirabilandia en het Spaanse Parque de Atracciones zijn Nickelodeon-gebieden te vinden. Movie Park gebruikt daarnaast Paramount-merken voor attracties als Star Trek: Operation Enterprise en een spookhuis. In België kondigde Bobbejaanland onlangs een Nickelodeon-themagebied aan voor seizoen 2027, nadat afgelopen najaar een Paramount-spookhuis opende.



Korte termijn

Voor zulke parken geldt één belangrijk uitgangspunt: licenties lopen meestal meerdere jaren en bevatten afspraken over looptijd, exclusiviteit, gebiedsrechten, verlenging en afkoop. Een nieuwe eigenaar kan bestaande contracten niet zomaar wegpoetsen. Op korte termijn is het daarom logisch dat er weinig concreets verandert in de parken zelf.







Op de langere termijn kan de machtsverhouding wel schuiven. Eén concern krijgt de sleutel in handen van zowel Warner- als Paramount-merken. Dat kan het makkelijker maken om bredere deals te sluiten: niet meer onderhandelen met twee studio's voor twee verschillende merken, maar met één partij voor meerdere franchises.



Sturen

Het verkleint ook de onderlinge concurrentie tussen licentiegevers, waardoor een studio sterker kan sturen op waar welk merk wel of niet terechtkomt. Voor Parques Reunidos kan dat extra gevolgen hebben, omdat het bedrijf zowel Warner- als Paramount-ervaringen in het portfolio heeft. Movie Park Germany is daar een opvallend voorbeeld van.



Het Duitse filmpark stond vroeger juist bekend om Warner-licenties - onder de noemer Warner Bros. Movie World Germany - maar verloor die jaren geleden en bouwde later een samenwerking met Nickelodeon op. De kinderzender hoorde bij Viacom en CBS, in 2022 omgedoopt tot Paramount Global.







Batman

Als beide rechtenhouders straks dezelfde eigenaar hebben, ontstaat in theorie ruimte om opnieuw te schuiven met merken, zonder dat daar twee rivaliserende studio's tegenover elkaar zitten. Gaan we Batman, Tom and Jerry, Looney Tunes en Gremlins op den duur weer terugzien in Movie Park? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.



In het Verenigd Koninkrijk wordt gewerkt aan een groot Universal-resort bij Bedford, met een verwachte opening rond 2031. Universal staat erom bekend te werken met gelicentieerde filmmerken, waaronder Harry Potter van Warner Bros. en Transformers van Paramount. Het samengaan van de twee concurrerende mediagiganten verandert ontegenzeggelijk het speelveld voor onderhandelingen.



Pleasure Beach

Overigens is in Engeland ook een Warner Bros.-attractie te vinden: de Warner Bros. Studio Tour London, die volledig in het teken staat van Harry Potter. Elders in Engeland heeft Pleasure Beach Resort - geen onderdeel van Parques Reunidos - nog een Nickelodeon Land.







Welke koers Paramount uiteindelijk kiest, is nog niet bekend. Het is ook mogelijk dat het samengevoegde bedrijf juist terughoudender wordt met pretparklicenties, door geen figuren en merken meer beschikbaar te stellen aan relatief kleine parken en uitsluitend samen te werken met grote spelers als Universal. Dat blijft voorlopig speculatie.



Toezichthouders

Eerst moet de deal langs toezichthouders. De transactie, met een ondernemingswaarde van ongeveer 110 miljard dollar, zou in het derde kwartaal van 2026 afgerond kunnen worden. Eén ding is zeker: als de fusie doorgaat, krijgt één loket in één klap een portfolio aan intellectuele eigendommen in handen om u tegen te zeggen.



Warner Bros. is onder meer bekend van The Lord of the Rings, The Hobbit, The Matrix, Scooby-Doo, Fantastic Beasts, The Conjuring, It, Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory en DC Comics, met bijvoorbeeld Superman en Wonder Woman. Onder Paramount Global vallen onder meer Top Gun, Sonic the Hedgehog, Scream, South Park en Nickelodeon-series als Rugrats, Dora the Explorer, iCarly en Avatar: The Last Airbender.



