Attractiepark Toverland

Duikshow Toverland maakt comeback: The Battle of Port Laguna keert terug

Toverland neemt na drie seizoenen afscheid van de parkshow Aqua Bellatores. In plaats daarvan keert dit jaar de duikvoorstelling The Battle of Port Laguna terug. De productie wordt opgefrist, maar de basis blijft hetzelfde: bezoekers kunnen kijken naar duikers die stunts doen op een parelschip.

Ook de verhaallijn blijft nagenoeg identiek als voorheen: iedereen kan de kapitein van het schip worden door een parel in de hoogste mast te plaatsen, om vervolgens een dodemansduik naar beneden te maken. Die duik vanaf 25 meter vormt letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de voorstelling.

Op zaterdag 18 april staat de eerste show op het programma. The Battle of Port Laguna speelde al van 2019 tot en met 2022. Voor de duikstunts werkte men samen met Falcon Entertainment uit Schotland. Het decor kwam van de Brabantse firma Create, die in 2023 ook verantwoordelijk was voor opvolger Aqua Bellatores.



Hints

De afgelopen periode verschenen al verschillende hints naar de comeback van de productie. Zo werd de soundtrack van de duikshow, gecomponeerd door de Duitse firma IMAscore, plotseling online gezet. Ook was het decor van de duikshow te zien op een nieuw ontwerp voor de uitbreiding van Port Laguna. Dat project moet in 2027 af zijn.