This is Holland

Britse pretparkgroep Merlin stopt exploitatie van Amsterdamse vliegsimulator This is Holland

De Britse pretparkgroep Merlin Entertainments stopt met het dagelijks management van de Amsterdamse attractie This is Holland. Dat melden beide partijen in een gezamenlijk persbericht. De internationale firma, bekend van onder meer Madame Tussauds en Sea Life, was sinds 2022 verantwoordelijk voor de exploitatie van de vliegsimulator.

Nu wordt de samenwerking in onderling overleg beëindigd. Het interne team van This is Holland is inmiddels voldoende gegroeid om zelfstandig verder te gaan, luidt de uitleg. Manager Wim Stouthart noemt het aflopende partnerschap "een waardevolle en lonende reis".

"We zijn trots op wat we samen hebben bereikt en kijken ernaar uit om aan dit volgende hoofdstuk te beginnen", aldus Stouthart. Ook Merlin-regiodirectrice Barbara Hoppel, verantwoordelijk voor West-Europa, spreekt haar waardering uit over de afgelopen periode.



Film vernieuwd

This is Holland opende in 2017. Bezoekers maken er een negen minuten durende vlucht langs bekende Nederlandse locaties, met bewegende gondels en effecten als wind en nevel. Vorig jaar zomer werd de film vernieuwd. Kort daarvoor kwam de attractie nog negatief in het nieuws vanwege financiële en juridische problemen.



Uit onderzoek bleek dat het bedrijf technisch failliet was, met een negatief eigen vermogen van circa 9 miljoen euro. Achter de schermen woedt al jaren een conflict tussen initiatiefnemer Marc Koerts en grootaandeelhouder Henk Roodenburg. Beide partijen beschuldigen elkaar van wanbeleid en eigen gewin.



Amsterdam Dungeon

Via de Ondernemingskamer werd begin 2024 een commissaris aangesteld om toezicht te houden, maar daarmee was de kou niet uit de lucht. Merlin blijft actief in Nederland met Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon, Sea Life Scheveningen, Legoland Discovery Centre Scheveningen en Peppa Pig World of Play Leidschendam.