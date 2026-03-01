Leveranciers

Productiebedrijf voor pretparkshows kiest voor naamswijziging

FOTO'S Een producent van pretparkentertainment heeft een naamswijziging doorgevoerd. Het Zwolse bedrijf Van 't Ende Producties gaat voortaan verder als The Amazement Studio. De firma, in 2012 opgericht door Michel van 't Ende, werkte de afgelopen jaren voor verschillende attractie- en dierenparken in Nederland en België.

Voorbeelden van opdrachtgevers zijn Dinoland Zwolle, het Dolfinarium in Harderwijk, Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha, BillyBird Hemelrijk in Volkel, Almere Jungle en Plopsaland Ardennes in het Belgische Coo. De oorspronkelijke naam dekte de lading niet meer, laat Van 't Ende weten.

"Vanuit een achtergrond als acteur en showmaker is het bedrijf uitgegroeid tot een creatieve studio met een gespecialiseerd team uit de pretpark- en theaterwereld, dat concepten, shows, events en live-entertainment ontwikkelt en realiseert", zegt hij. Met de nieuwe naam wil men duidelijk maken waar de focus ligt.



Niet als kostenpost

"We maken duidelijk waar we voor staan: het creëren van verwondering als strategisch onderdeel van een park of locatie." De naamswijziging markeert ook een bewuste keuze in het type opdrachtgevers. "Wij werken het liefst voor parken die entertainment zien als strategisch groeimiddel en niet als kostenpost."



Van 't Ende wijst op tekortkomingen in het huidige showaanbod binnen de vrijetijdssector. "We zien in de markt nog veel ruimte voor kwaliteitsverbetering in het entertainmentaanbod, storytelling, technische integratie en totaalbeleving." Daarnaast wil de studio de komende jaren eigen merken en entertainmentconcepten ontwikkelen die breder inzetbaar zijn.



Internationaal

De ambitie reikt verder dan de Benelux. "We willen internationaal doorgroeien en samenwerken met toonaangevende leisure- en entertainmentmerken." Ook hoopt Van 't Ende naar eigen zeggen het theatergevoel terug te brengen in parken. "We zien dat entertainment op veel plekken vluchtiger en platter wordt. Wij geloven juist in gelaagde producties."















