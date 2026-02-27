Rivoli Rotterdam

Rechter grijpt in: veiling van attractiepark Rivoli Rotterdam uitgesteld tot mei

De executieveiling van attractiepark Rivoli in Rotterdam gaat voorlopig niet door. De rechtbank Rotterdam heeft eigenaar Hennie van der Most één maand extra gegeven om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Als gevolg daarvan is de veiling verschoven van eind maart naar medio mei.

De verkoop was in gang gezet omdat een schuldeiser miljoenen euro's tegoed heeft. Toen terugbetaling uitbleef, werd besloten het volledige park met erfpachtrecht te veilen via Vastgoedveiling.nl. De onlineveiling stond gepland voor 31 maart. Van der Most was een rechtszaak begonnen om de verkoop te voorkomen.

Hij wil 20 miljoen euro ophalen door certificaten uit te geven en vroeg de rechter om minimaal vier, maar bij voorkeur acht maanden uitstel. Die ruimte krijgt hij niet. Door het uitstel schuift de veiling op naar medio mei. Een datum eind april zou midden in de schoolvakantie vallen.



Kijkdagen

Geplande kijkdagen, waaronder die van maandag 2 maart, gaan niet door. "Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen dit traject een toekomstbestendige oplossing mogelijk is", laat Rivoli weten in een verklaring. "Rivoli Rotterdam blijft zich constructief inzetten om samen met alle betrokken partijen te werken aan een duurzaam en breed gedragen akkoord."



Men bedankt iedereen voor de "betrokkenheid en steun". "We kijken met vertrouwen naar de volgende stappen in dit proces." Bij de veiling gaat het om het complete terrein aan de Doklaan, inclusief erfpacht tot en met 31 december 2030 en alle aanwezige roerende zaken.