Disneyland Paris

Dit betaal je straks in Disney Adventure World: prijzen en gerechten van twee nieuwe restaurants onthuld

FOTO'S Disneyland Paris heeft de menu's gepubliceerd van twee nieuwe eetgelegenheden in Disney Adventure World, de nieuwe naam van het Walt Disney Studios Park. Het gaat om het bedieningsrestaurant The Regal View Restaurant & Lounge en het Frozen-restaurant Nordic Crowns Tavern. De prijzen lopen uiteen van een menu van 14 euro tot een arrangement van 100 euro per persoon.

In The Regal View Restaurant & Lounge wordt gewerkt met vaste menu's. Het Menu du Chêne Royal kost 100 euro voor een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Als voorgerecht kunnen gasten kiezen uit onder meer courgettevelouté met bloemkooltabouleh en okra-beignet, tonijntataki met sesam en ananaschutney of een salade met rauwe en ingelegde groenten, Grisons-rundvlees en Zwitserse kaas.

Ook staat er een mousse van avocado met mango en pompoenpittencrumble op de kaart. Bij de hoofdgerechten gaat het onder meer om dorade met limoen-vanillesaus en zoete aardappelpuree, geroosterde parelhoen met gedroogd fruit en ingelegde citroen, rundvlees met uienconfijt en rodewijnsaus of een vegetarische optie op basis van soja- en erwteneiwit met truffel en bierespuma.



Kinderen

Desserts zijn bijvoorbeeld een vanilleganache met framboos, een tropische fruitsalade met kokos of een witte chocolademousse met ananas en passievrucht. Voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar is er het Menu de l'Orme Princier voor 50 euro. Zij kunnen kiezen uit gerechten als erwtensoep met okra-beignet, groente-omelet met pastrami of visrillettes met gerookte zalm.



Ook is er een ontbijtformule. Het volwassenontbijt kost 60 euro, het kinderontbijt 48 euro. Daarbij horen onder meer croissants, brood, jam, jus d'orange en warme drank. Volwassenen kiezen daarnaast tussen een hartige optie met gerookte zalm, ei en Comté, een zoete variant met pannenkoeken en ahornsiroop of een veganistische samenstelling met tofu, muesli en plantaardige omelet.



Cocktails

De lounge serveert daarnaast signaturecocktails van 18 euro, zoals Éclat Royal met witte rum en passievrucht of Majesté Florale met gin en lychee. Klassieke cocktails kosten 16 euro. Alcoholvrije cocktails staan voor 14 euro op de kaart.



Nordic Crowns Tavern, het restaurant in het Frozen-gebied, hanteert lagere prijzen. Een zalmfilet met mosterd-dillesaus kost daar 20 euro, kalkoenballetjes of plantaardige balletjes 18 euro. Salades met gerookte vis of plantaardige eiwitten kosten 12 euro.



Everlasting Snowflake

Voor kinderen is er het Mini Trolls Menu voor 14 euro, met keuze uit zalm, kalkoen- of plantaardige balletjes, geserveerd met aardappelpuree of quinoa en groente. Desserts in Nordic Crowns Tavern kosten tussen de 4 en 5 euro, zoals de Everlasting Snowflake met witte chocolade en rood fruit voor 5 euro of een wintermuffin voor 4,30 euro.



The Regal View Restaurant & Lounge











Nordic Crowns Tavern















