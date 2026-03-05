Efteling

Efteling voegt deze maand extra geldigheidsdag toe voor Classic- en Plus-abonnementen

De Efteling heeft de toegangskalender voor abonnementhouders aangepast. Eigenlijk mochten de meeste abonnees niet naar binnen op zondag 22 maart vanwege een groot bedrijfsevenement. Er is echter een extra geldigheidsdag toegevoegd aan de kalender: wie een Classic- of Plus-pas heeft, is de 22e gewoon welkom.

Op de Efteling-website staat nog steeds dat op 22 maart een bedrijfsevenement plaatsvindt, maar kennelijk wordt het minder druk dan verwacht: er is bij nader inzien toch plek voor Classic- en Plus-abonnementhouders. Premium-abonnees kunnen het attractiepark op elke dag van het jaar betreden.

Het is voor de derde keer dit jaar dat de Efteling abonnementhouders kan verblijden met extra toegangsdagen. Eerder werden de restricties voor zaterdag 24 en zondag 25 januari al onverwachts opgeheven.



Chinese Nachtegaal

Personen met een Classic- of Plus-pas moeten deze maand alsnog opletten als ze naar de Efteling willen gaan, want op zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 28 en zondag 29 maart kunnen zij níet naar binnen. Op zondag 8 maart is De Chinese Nachtegaal in het Sprookjesbos voor het laatst toegankelijk.



