Disneyland Paris

Nieuwe Disney-show nu ook thuis te beluisteren: volledige soundtrack Minnie's Dream Factory online

De complete soundtrack van de nieuwe theatershow Minnie's Dream Factory uit Disneyland Paris staat vanaf vandaag op Spotify, Apple Music en andere streamingdiensten. Het album bevat acht nummers, met een totale speelduur van bijna vijftien minuten.

De tracklist bestaat uit de liedjes The Power of All of Us (Intro), Just Like a Butterfly, Shake It Up, The Other Side of Me, Finally Me, Better Together, Don't Look Down en The Power of All of Us (Finale). Minnie's Dream Factory ging eerder deze maand in première in Studio D, een theaterzaal in het Walt Disney Studios Park.

De productie volgde daar op Disney Junior Dream Factory, die in september 2024 voor het laatst werd opgevoerd. In plaats van tv-figuren als Fancy Nancy Clancy en Vampirina draait het verhaal nu om Minnie Mouse. Zij beleeft een muzikaal avontuur met Donald Duck, Katrien Duck, Knabbel en Babbel.