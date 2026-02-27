Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Nieuwe Disney-show nu ook thuis te beluisteren: volledige soundtrack Minnie's Dream Factory online

27-02-2026, 15.55 uur

De complete soundtrack van de nieuwe theatershow Minnie's Dream Factory uit Disneyland Paris staat vanaf vandaag op Spotify, Apple Music en andere streamingdiensten. Het album bevat acht nummers, met een totale speelduur van bijna vijftien minuten.

De tracklist bestaat uit de liedjes The Power of All of Us (Intro), Just Like a Butterfly, Shake It Up, The Other Side of Me, Finally Me, Better Together, Don't Look Down en The Power of All of Us (Finale). Minnie's Dream Factory ging eerder deze maand in première in Studio D, een theaterzaal in het Walt Disney Studios Park.

De productie volgde daar op Disney Junior Dream Factory, die in september 2024 voor het laatst werd opgevoerd. In plaats van tv-figuren als Fancy Nancy Clancy en Vampirina draait het verhaal nu om Minnie Mouse. Zij beleeft een muzikaal avontuur met Donald Duck, Katrien Duck, Knabbel en Babbel.

Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be