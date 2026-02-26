Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Wie niet tegen prikkels kan, krijgt bij Attractiepark Slagharen voortaan 45 procent korting

Attractiepark Slagharen komt bezoekers die niet tegen prikkels kunnen tegemoet. Het Overijsselse pretpark accepteert vanaf dit seizoen de Prikkelpas van de organisatie Overprikkeling de Baas. Personen met de pas krijgen 45 procent korting op de kassaprijs. De regeling geldt voor de pashouder en maximaal vier andere personen.

De Prikkelpas is bedoeld voor mensen met een aandoening of beperking waarbij overprikkeling een rol speelt, zoals autisme, ADHD, niet-aangeboren hersenletsel of post-IC-klachten. De pas wordt verstrekt via Overprikkeling de Baas. Aanvragers moeten documentatie kunnen tonen waaruit blijkt dat extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld een medische diagnose of een begeleidingsplan.

Volgens Slagharen is het park het eerste pretpark in Nederland dat de Prikkelpas accepteert. Op de website van Overprikkeling de Baas staan echter al meerdere dagattracties vermeld als aanbieder. Zo wordt de pas ook geaccepteerd bij Attractiepark DippieDoe en Amusementspark Tivoli. Daarnaast doen onder meer DierenPark Amersfoort en Het Oertijdmuseum mee.



69,95 euro

De Prikkelpas kost eenmalig 69,95 euro en is onbeperkt geldig. Pashouders moeten bij gebruik een geldig legitimatiebewijs tonen. Overprikkeling de Baas beoordeelt aanvragen binnen 48 uur. "Met het accepteren van de Prikkelpas dragen we bij aan een inclusieve en prikkelvriendelijke vrijetijdsbeleving voor meer gezinnen", meldt Slagharen.



In 2024 lag het mindervalidenbeleid van Slagharen nog onder een vergrootglas. Toen kreeg het park een tik op de vingers van het College voor de Rechten van de Mens. Men had bezoekers met een beperking maandenlang verplicht om een betalende begeleider mee te nemen als zij gebruik wilden maken van prikkelarme rijen. Dat beleid werd als verboden onderscheid aangemerkt.