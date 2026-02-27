Attractiepark Toverland

Unieke kans: Toverland laat bezoekers midden in houten achtbaan Troy staan voor selfie

FOTO'S Bezoekers van Toverland kunnen op zaterdag 7 en zondag 8 maart een opvallende plek betreden: ze krijgen de kans om midden in de baan van houten achtbaan Troy te staan. Tussen 12.00 en 16.00 uur gaan de backstagepoorten open voor een tijdelijke fotospot op een locatie die normaal niet toegankelijk is voor publiek.

Troy is momenteel gesloten vanwege een jaarlijkse vernieuwingsoperatie. Daarbij worden delen van de houten baan en de constructie vervangen om de attractie in goede conditie te houden. De achtbaan blijft dicht tot zaterdag 28 maart. In de tussentijd richt het Limburgse pretpark een fotolocatie in tussen de baandelen.

De plek bevindt zich aan de voet van de zogeheten horseshoe, een bochtvormig element in het parcours. In een open ruimte tussen de houten constructie wordt een verhoogd betonnen platform gebruikt als podium voor foto's.



Route

Bezoekers kunnen daar een selfie of groepsfoto maken tussen de metershoge houten staanders van de achtbaan. De fotospot is gratis toegankelijk voor gasten met een geldig entreebewijs voor 7 of 8 maart. Ter plaatse wordt met bebording de route aangegeven.



Troy, gebouwd door de Amerikaanse firma Great Coasters International, stijgt sinds 2007 boven themagebied Ithaka uit. Met een lengte van 1077 meter, een hoogte van 35 meter en een topsnelheid van 90 kilometer per uur is het de langste, hoogste en snelste houten achtbaan van de Benelux.











