Efteling

Oeps: het Meisje met de Zwavelstokjes in de Efteling is plotseling kaal

VIDEO Er is iets foutgegaan in het Sprookjesbos van de Efteling. Bezoekers troffen een bekende bewoonster, Het Meisje met de Zwavelstokjes, vandaag aan zonder haar pruik. Het gaat dit keer niet om een nieuwe inclusieve koerswijziging of een woke-update van het bekende sprookje, maar simpelweg om een ongelukkige misser achter de schermen.

Het Meisje met de Zwavelstokjes was onlangs maandenlang niet te bezoeken vanwege een grote renovatie. Sinds half januari is het tafereel weer onderdeel van de Sprookjesbos-route. Kennelijk zat de pruik van het meisje niet goed vast, want vandaag ging de hoofdrolspeelster plotseling door het leven als skinhead.

Het zorgde voor een ongebruikelijk beeld. "Meisje met de Zwavelstokjes is kaal", staat in een TikTok-filmpje van een Efteling-fan. "Dit gebeurde zomaar...", schreef de videomaker erbij. "Daar moet even naar gekeken worden." Hoe kon dit gebeuren? "Geen idee", antwoordt de tiktokker. "Hij floepte er zo af."



Vrieskou

Normaal gesproken geldt het sprookje als één van de meest aangrijpende verhalen in het bos. Het verhaal, geschreven door Hans Christian Andersen, gaat over een arm meisje dat op oudejaarsavond zwavelstokjes probeert te verkopen en uiteindelijk in de vrieskou overlijdt.



In de Efteling kreeg het verhaal in december 2004 een eigen, overdekte uitbeelding, ontworpen door Michel den Dulk. Het is één van de weinige voorstellingen in het Sprookjesbos waarin de dood expliciet wordt getoond, compleet met projecties van haar visioenen - weerspiegeld op folie - en stemmige muziek.