Efteling

Efteling presenteert maquette van nieuwe familieattractie Hooghmoed

FOTO'S Een nieuwe maquette laat zien hoe de Efteling-attractie Hooghmoed eruit komt te zien. In de receptie van Efteling-kantoorgebouw Raveleijn staat sinds deze week een gedetailleerd schaalmodel van de drie vrijevaltorens, gesitueerd direct naast dive coaster Baron 1898.

Dinsdag maakte de Efteling bekend dat Hooghmoed opent op vrijdag 1 mei, de Dag van de Arbeid. De maquette toont de torens van de Duitse fabrikant Zierer, de markante schoorsteen met touwladders en een deel van de achtbaantrack van de Baron. Ook de omliggende infrastructuur is zichtbaar.

Het Raveleijn-kantoor is niet vrij toegankelijk voor bezoekers. Het model is wel met eigen ogen te zien door kantoorpersoneel en gasten met een afspraak. Efteling-ontwerpmanager Sander de Bruijn deelt beelden van de maquette op Instagram. Hij spreekt over "een prachtige maquette gemaakt door de afdeling thematisering".



Goudsmelterij

De schoorsteen wordt in het echt 14,5 meter hoog, de freefalls torenen straks 12 meter de lucht in. Tijdens de rit bereiken inzittenden een hoogte van 9,5 meter. Het verhaal gaat over de Witte Wieven die een lifttoren van de schoorsteenvegers van een goudsmelterij saboteren. Dat gaat gepaard met geluiden en rook.























