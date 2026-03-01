Walibi Holland

Geen 100 euro opgehaald? Dan lig je uit de Rollercoaster Run van Walibi Holland

Er wordt een harde eis gesteld bij de komende editie van de Rollercoaster Run in Walibi Holland. Deelnemers die niet minimaal 100 euro ophalen voor het goede doel, worden uitgesloten van deelname. Het jaarlijkse hardloopevenement in het pretpark vindt plaats op zaterdag 30 mei. Wie meedoet, krijgt de opdracht om geld in te zamelen voor Fight Cancer.

De voorwaarden zijn dit jaar veranderd: deelnemers gaan akkoord met een minimum van 100 euro aan donaties. Als ze dat niet halen, mogen ze niet meedoen. Sportieve pretparkfans die op dit moment nog geen 100 euro bij elkaar gesprokkeld hebben, ontvingen daarvoor een herinnering per mail. Uitsluiting ligt op de loer, zo luidt de waarschuwing.

"Bij je inschrijving heb je aangegeven dat je minimaal 100 euro aan donaties zou ophalen", valt er te lezen. "Op dit moment zien we dat dit bedrag nog niet is behaald. Daarom sturen we je deze vriendelijke herinnering." Als je daadwerkelijk een startbewijs wilt bemachtigen, zul je aan de bak moeten, is het idee.



Drie maanden

"Die 100 euro is niet zomaar een bedrag", vult Fight Cancer aan. "Het is een belangrijke bijdrage aan onderzoek dat levens verandert. En het goede nieuws? Met een paar gerichte acties heb je dit bedrag vaak sneller bij elkaar dan je denkt!" Het evenement vindt plaats over zo'n drie maanden.



De donaties komen bovenop de kosten voor deelname. Men vraagt 46 tot 50 euro per persoon voor de Friends Run van 5 of 10 kilometer en 82 euro voor een ticket voor de Family Run, voor een volwassene en een kind. Dat inschrijfgeld gaat níet naar kankeronderzoek, maar naar het organiseren van het evenement zelf.



Inspanningsverplichting

"Elke individuele deelnemer geeft akkoord op een inspanningsverplichting van minimaal 100 euro donatiegeld die hij/zij via de persoonlijke donatiepagina op gaat halen t.b.v. de Stichting Fight Cancer", staat sinds dit jaar in de officiële voorwaarden. "De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren indien de inspanningsverplichting niet behaald is."



