Europa-Park Resort

Na misbruik van 6-jarig meisje: waterpark Rulantica blokkeert uitgang voor kinderen zonder volwassene

Rulantica, het waterpark van Europa-Park, heeft een nieuwe beveiligingsfunctie toegevoegd waarmee kinderen het park niet meer zelfstandig kunnen verlaten. Bij het online aanschaffen van een toegangsticket kunnen bezoekers voortaan een vergrendeling activeren die voorkomt dat minderjarigen alleen door de uitgangspoorten gaan.

De optie is zichtbaar tijdens het aankoopproces op de website van het Duitse zwemparadijs. "Als deze functie is geactiveerd, kan je kind (jonger dan 18 jaar) het waterpark pas verlaten nadat een volwassene of senior (ouder dan 18 jaar) uit je boeking de uitgangspoort is gepasseerd", valt er te lezen. "Deze optie is een organisatorische maatregel en ontslaat de wettelijke vertegenwoordigers in geen geval van hun toezichtplicht."

De maatregel is gekoppeld aan de digitale polsband die iedere bezoeker bij binnenkomst ontvangt, de zogeheten RulaBand. Met die armband krijgen gasten toegang tot het complex, openen ze kluisjes en rekenen ze aankopen af. Wanneer de vergrendeling is ingeschakeld, weigert het systeem een minderjarige bezoeker bij de uitgang totdat een volwassen medebezoeker uit dezelfde reservering eerst het park heeft verlaten.



Aanleiding voor de aanpassing is een dramatische ontvoeringszaak, afgelopen zomer. In augustus werd een 6-jarig meisje tijdens een drukbezochte avond uit het waterpark gelokt door een 31-jarige man. Hij nam haar mee naar een nabijgelegen bosgebied, waar hij haar seksueel misbruikte. Het kind werd pas uren later teruggevonden, op enkele kilometers van Rulantica.



De verdachte werd enkele dagen later in Roemenië gearresteerd na een internationale zoektocht. Duitse justitie vaardigde een internationaal arrestatiebevel uit. De man is uitgeleverd aan Duitsland en wordt daar vervolgd. Kort na het incident kondigde Europa-Park al extra veiligheidsmaatregelen aan.



Zo kunnen ouders sindsdien polsbandjes krijgen waarop hun telefoonnummer staat vermeld, zodat verdwaalde kinderen sneller met hun begeleiders herenigd kunnen worden. Ook werden aanvullende controles bij de in- en uitgang aangekondigd.



Met de nieuwe digitale vergrendeling wordt nu ook technisch ingegrepen in het vertrekproces. Ouders of verzorgers moeten de functie actief inschakelen bij het online reserveren van hun bezoek. Zonder activatie blijft het mogelijk voor minderjarigen om zelfstandig het waterpark te verlaten.



