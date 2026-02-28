Efteling

SBS-presentator Thomas van Groningen hekelt korting op Efteling-abonnement voor mensen met autisme of ADHD

AUDIO SBS 6-presentator Thomas van Groningen snapt niet dat de Efteling korting geeft op abonnementen aan personen met een beperking als autisme, ADHD of hooggevoeligheid. Dat zegt hij in een aflevering van zijn podcast. Het Kaatsheuvelse attractiepark heeft niet alleen goedkopere abonnementen voor mensen met een lichamelijke beperking, maar ook voor bezoekers die bijvoorbeeld moeite hebben om in de wachtrij te staan.

Van Groningen begrijpt daar niets van, vertelt hij in de meest recente aflevering van de podcast ThemeTalk. De pretparkfanaat, in het dagelijks leven politiek duider voor Vandaag Inside en presentator van Nieuws van de Dag, trekt een vergelijking met mensen die in een rolstoel zitten. Zij kunnen geen gebruik maken van attracties als Droomvlucht en Villa Volta.

Logisch dat je dan korting krijgt, concludeert Van Groningen. Hij zet echter vraagtekens bij korting voor personen die in principe van het volledige attractieaanbod gebruik kunnen maken. De BN'er kwam online berichten tegen van mensen die aangeven dat ze wél in alle attracties kunnen, maar niet in staat zijn om lang in een wachtrij te staan, bijvoorbeeld omdat ze niet tegen prikkels kunnen door een mentale beperking.



Niet voor bedoeld

Ook dan geeft de Efteling korting op een abonnement: 5 euro per maand of 50 euro per jaar. Niet in de reguliere wachtrij hoeven staan én korting krijgen? Van Groningen is er verbolgen over. "Nou lees ik dat die mensen ook nog eens een goedkoper abonnement krijgen!", roept hij in de aflevering. "Ik wil niet lullig doen, maar ik zat toch te denken... Daar is dat toch niet voor bedoeld, die korting? Toch? Of wel?"



Het SBS-gezicht had eerder geen idee dat dit zo werkte. "Ik wist niet dat het bestond, maar het is dus wel zo." Hij benadrukt dat er geen doktersverklaring voor nodig is: zelf een formuliertje invullen bij de gastenservice is voldoende. "Je moet alleen zelf een verklaring ondertekenen. En dan krijg je korting." Van Groningen herhaalt zijn punt. "Als jij gewoon alle attracties kunt doen, waarom moet je dan korting krijgen?"



Harteloos

Hij citeert uit berichten op het online platform Reddit, van een ouder die vertelt drie kinderen met ADHD te hebben. "En die krijgen dan alle drie korting." Van Groningen kan er met zijn pet niet bij. "Snap je wat ik bedoel, of ben ik nou harteloos?" En even later: "Ik wist niet dat dat kon. Ik dacht dat het echt alleen was voor mensen die bijvoorbeeld een fysieke beperking hadden."



En de korting is niet mis, vindt de criticus. "50 euro per jaar! Schiet mij maar lek." De podcastmaker realiseert zich dat hij luisteraars met zijn tirade wellicht op ideeën brengt. "Laat het dan bij dezen een tip zijn voor mensen", lacht hij. "Als je ADHD hebt, kun je 5 euro per maand korting krijgen bij de Efteling."



Gezeik

Van Groningen vreest dat zijn uitspraken veel los zullen maken. "Ik weet zeker, hier komt gezeik van. Mensen worden heel boos." Co-presentator Maurice de Zeeuw heeft ter afsluiting nog een tip voor mensen die zeggen dat ze niet goed tegen prikkels kunnen. "Ja, dan is het misschien geen goed idee om een abonnement te nemen op een pretpark met vijf miljoen bezoekers per jaar."